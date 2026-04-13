Puissance inégalée : ASUS TUF Gaming 2026 promet immersion et fiabilité exceptionnelles

ASUS frappe fort dans l’univers du gaming avec l’annonce de ses nouveaux PC portables TUF Gaming A16, F16 et A18 prévus pour 2026. La marque taïwanaise apporte de vraies avancées à sa gamme, adressant aussi bien les joueurs compétitifs que les amoureux des belles images. Les évolutions concernent notamment les écrans, les composants internes et le système de refroidissement, offrant ainsi des machines taillées pour avaler les futurs AAA sans sourciller.

Des écrans encore plus immersifs sur les TUF Gaming A16 et F16

Cette année, ASUS revisite ses modèles 16 pouces avec deux options d’affichage premium. D’un côté, une dalle OLED 2.5K 165 Hz promet une finesse visuelle exceptionnelle ; de l’autre, un écran IPS 2.5K 300 Hz s’adresse aux férus de haute fréquence.

Les deux bénéficient de la technologie ACR anti-reflet, une exclusivité qui limite drastiquement les reflets tout en maintenant des couleurs fidèles et un contraste optimal, peu importe l’angle. Jouer en pleine luminosité ne posera plus de soucis, et l’immersion reste totale même lors de sessions endiablées.

Côté configuration, le TUF Gaming F16 hérite du puissant Intel® Core™ Ultra 9 290HX Plus et d’une GeForce RTX 5070 Laptop. De son côté, le TUF Gaming A16 fait confiance à l’AMD Ryzen™ 9 8940HX. Grâce à ces combinaisons musclées et à la tradition de robustesse TUF, ASUS parvient à marier vitesse, durabilité et qualité visuelle sur ses 16 pouces.

Un TUF Gaming A18 taillé pour le très haut de gamme

Pour ceux qui en veulent toujours plus, ASUS dévoile aussi un TUF Gaming A18 entièrement renouvelé. Les gamers pourront opter pour une configuration musclée combinant un AMD Ryzen 9 8940HX avec une NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop. Ce combo assure des performances de pointe, autant en rastérisation qu’en ray tracing, idéal pour profiter pleinement des jeux AAA les plus exigeants.

L’écran 18 pouces IPS 2.5K 300 Hz ACR anti-reflet garantit une expérience fluide et ultra-détaillée, même sous une lumière intense. ASUS a également retravaillé la gestion thermique : radiateur pleine largeur, nouveaux ventilateurs Arc Flow 2e génération qui augmentent le flux d’air et réduisent le bruit en mode Turbo à seulement 45 dB. Résultat : le laptop garde des performances constantes sur la durée, y compris pendant les longues sessions.

En résumé, ASUS ne fait pas dans la demi-mesure pour la génération 2026 de ses TUF Gaming. Les gamers exigeants l’attendaient, et la promesse semble au rendez-vous : puissance, fiabilité, et images sublimes. Alors, êtes-vous prêts à faire évoluer votre expérience de jeu ? Dites-nous en commentaire quelles sont les innovations qui vous attirent le plus !