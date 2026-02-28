Test – COSORI Turbo Tower Pro Smart : l’airfryer vertical qui veut remplacer votre four

Le marché des airfryers est saturé. Chaque année, de nouveaux modèles promettent plus de puissance, plus de capacité, plus de croustillant. Pourtant, dans les faits, beaucoup se contentent d’améliorer légèrement une recette déjà connue : un panier, une résistance, un ventilateur, quelques programmes automatiques. Avec le COSORI Turbo Tower Pro Smart, Cosori ne cherche pas simplement à gonfler la fiche technique. La marque propose une vraie évolution structurelle : un format vertical à double compartiment, pensé pour optimiser l’espace tout en multipliant les possibilités de cuisson.

Après plusieurs semaines d’utilisation intensive à la maison : repas familiaux, batch cooking du dimanche, soirées improvisées et desserts testés à la chaîne. Voici mon retour détaillé. Mais attention, je suis loin d’être un cordon bleu. Je me suis appuyé sur des recettes trouvées en ligne.

Un design vertical qui change réellement l’organisation de la cuisine

La première chose qui surprend en sortant l’appareil de son carton, c’est sa silhouette. On n’est pas face à un bloc horizontal massif, mais à une tour élancée. Le Turbo Tower Pro Smart s’élève là où les autres s’étalent.

Ce choix n’est pas uniquement esthétique. Dans une cuisine moderne où le plan de travail est souvent déjà encombré : machine à café, robot, plaque de cuisson, divers appareils connectés. Bref, chaque centimètre compte. Ici, l’emprise au sol reste relativement contenue. Cela offre un gain d’espace notable par rapport aux airfryers traditionnels de capacité équivalente.

Évidemment, la contrepartie est la hauteur. Si vos meubles hauts descendent très bas, il faudra vérifier que l’ouverture des paniers reste confortable. Dans mon cas, cela ne pose aucun problème, mais c’est un point à anticiper.

Visuellement, Cosori monte clairement en gamme. Finition noire sobre, lignes nettes, écran tactile incliné et lisible. L’ensemble dégage une impression de produit réfléchi, presque architectural. On sent que la marque ne vise plus seulement l’appareil fonctionnel, mais un élément intégré à l’esthétique de la cuisine.

10,8 litres : une capacité pensée pour les vrais repas

Sur le papier, les 10,8 litres annoncés impressionnent. Mais c’est surtout la manière dont cette capacité est répartie qui rend l’appareil pertinent.

On retrouve deux compartiments distincts, un panier supérieur plus compact et un panier inférieur plus généreux. Cette séparation permet de cuire deux plats totalement différents, à des températures et des durées indépendantes. C’est là que le Turbo Tower Pro Smart se distingue réellement des modèles à panier unique.

Cette double zone est souvent présentée comme l’un des principaux atouts du modèle. Non pas parce qu’elle est nouvelle en soi. Il est vrai que d’autres marques proposent déjà des systèmes double compartiment. Mais parce que la gestion thermique ici est particulièrement homogène.

Dans la pratique, cela signifie que je peux préparer un poulet rôti dans le compartiment inférieur pendant que des légumes grillent ou des frites dorent dans le compartiment supérieur. Et grâce à la synchronisation des cuissons, tout peut être prêt exactement au même moment.

Pour une famille, c’est un confort énorme. Plus besoin d’attendre qu’un panier se libère pour lancer la seconde partie du repas.

Une technologie de chauffe maîtrisée et homogène

L’un des points fort concerne la qualité de la cuisson. Cosori intègre un système de résistances multiples combiné à une circulation d’air optimisée.

Ce dispositif permet d’obtenir une diffusion plus uniforme de la chaleur, notamment dans le panier inférieur. Contrairement à certains airfryers plus basiques, où l’on doit secouer régulièrement les aliments pour éviter les zones moins cuites, ici la cuisson est nettement plus homogène.

Dans mes essais, les frites ressortent croustillantes sans excès d’huile, les ailes de poulet conservent leur jus intérieur et les légumes gardent une belle texture. Même sur des recettes plus délicates comme du saumon ou des muffins, la montée en température est progressive et maîtrisée. Il faut juste bien gérer le temps de cuisson. Les premières utilisations finissent souvent avec une cuisson un peu trop longue. Comme cela peut se voir sur mes photos, mon premier essai avec des pommes de terre marinées se sont révélés un peu trop cuites.

Un revêtement céramique qui fait la différence au quotidien

Cosori met en avant un revêtement 100 % céramique sur les surfaces internes. Sur le terrain, ce n’est pas un simple argument marketing.

D’abord, le nettoyage est réellement simplifié. Les résidus alimentaires accrochent beaucoup moins que sur certains revêtements antiadhésifs classiques. Ensuite, la durabilité inspire confiance. Après plusieurs semaines d’utilisation intensive, aucune trace d’usure prématurée n’est visible. À noter que les grilles au fond des bacs sont amovibles.

À noter également l’absence de PFOA et l’aspect plus sain de ce type de revêtement. Dans un contexte où l’on cherche à cuisiner plus léger, plus propre, cet élément s’inscrit dans une démarche cohérente.

Connectivité : utile sans être envahissante

Le Turbo Tower Pro Smart n’usurpe pas son nom. Il est compatible Wi-Fi et fonctionne avec l’application VeSync.

Depuis le smartphone, il est possible de lancer un programme, d’ajuster la température ou de recevoir une notification de fin de cuisson.

Je reste souvent prudent face aux appareils connectés qui complexifient inutilement l’expérience. Mais ici, l’intégration est fluide. L’application n’est pas obligatoire, mais elle apporte un confort supplémentaire, notamment lorsque l’on est occupé ailleurs dans la maison.

Pour moi, la connectivité reste un complément et non un élément indispensable. L’appareil reste parfaitement utilisable en mode autonome.

Une polyvalence qui dépasse largement la friteuse

Réduire le Turbo Tower Pro Smart à une simple friteuse sans huile serait injuste. Il propose différents modes de cuisson qui permettent de rôtir, griller, cuire, réchauffer ou même déshydrater.

J’ai testé la fonction déshydratation avec des fruits et des herbes aromatiques. Le résultat est convaincant et ouvre des perspectives intéressantes pour ceux qui aiment expérimenter en cuisine.

Cette polyvalence est l’un des arguments majeurs face à la concurrence. Le modèle se rapproche davantage d’un mini four multifonction que d’un simple appareil à frites.

Bruit et consommation : un compromis maîtrisé

Comme tout appareil à ventilation puissante, un souffle est perceptible. Mais le niveau sonore reste raisonnable. On peut facilement tenir une conversation à proximité sans élever la voix.

Concernant la consommation énergétique, l’avantage principal d’un airfryer réside dans sa rapidité de chauffe. Plusieurs comparatifs indiquent qu’il peut consommer moins qu’un four traditionnel sur des cuissons courtes ou moyennes.

Dans une utilisation quotidienne, cela peut représenter un gain non négligeable.

Mon verdict après plusieurs semaines

Après un usage régulier et varié, le constat est clair. Le Turbo Tower Pro Smart ne se contente pas d’être un airfryer performant. Il propose une évolution cohérente du concept.

La double zone indépendante change réellement l’expérience en cuisine. La cuisson est homogène et rapide. Le revêtement céramique rassure sur la durabilité. La connectivité apporte un confort supplémentaire sans complexifier l’usage.

Est-ce indispensable pour tout le monde ? Non.

Est-ce pertinent pour une famille ou pour quelqu’un qui cuisine régulièrement ? Absolument.

Conclusion : une vraie montée en gamme

Le COSORI Turbo Tower Pro Smart montre que le marché des airfryers peut encore innover. En misant sur la verticalité, la double cuisson synchronisée et un revêtement premium, Cosori propose un appareil abouti, pensé pour une utilisation intensive.

Ce n’est pas un gadget. Ce n’est pas un simple appareil à frites. C’est un outil de cuisson polyvalent qui peut réellement remplacer une partie des usages d’un four traditionnel.

Si vous cherchez à optimiser votre temps en cuisine, à gagner de l’espace sur votre plan de travail et à cuisiner plus varié sans multiplier les appareils, ce modèle mérite clairement votre attention.

Et parfois, dans un marché saturé, réussir à proposer quelque chose de différent est déjà en soi une belle réussite.

