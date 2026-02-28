TUTO – Apple TV+ : comment créer ou supprimer votre compte

Apple TV+ est devenu en quelques années un acteur incontournable du streaming vidéo. Avec ses productions originales et ses partenariats stratégiques, la plateforme attire de plus en plus d’abonnés. Pourtant, beaucoup se demandent encore comment créer un compte pour profiter de ses contenus, ou au contraire comment résilier leur abonnement lorsqu’ils souhaitent arrêter. Dans ce tutoriel, découvrez tout ce que vous devez savoir sur ce qu’est Apple TV+, ce qu’il propose, sur quels appareils il est disponible, combien coûte l’abonnement, et surtout comment créer ou supprimer votre compte facilement.

Apple TV+, qu’est-ce que c’est ?

Apple TV+ est le service de streaming lancé par Apple en novembre 2019. Contrairement à d’autres plateformes qui misent sur la quantité, Apple TV+ s’est rapidement démarqué par la qualité de ses productions originales. On y retrouve des séries, des films et des documentaires conçus exclusivement pour la plateforme, souvent portés par des acteurs et réalisateurs de renom. L’objectif est de proposer un catalogue premium qui reflète l’image haut de gamme de la marque à la pomme.

Ce service fonctionne sur abonnement mensuel et se veut accessible à un large public. Apple TV+ est disponible dans plus de 100 pays et s’intègre parfaitement à l’écosystème Apple. En plus d’être un service de divertissement, Apple y voit un moyen de renforcer la fidélité de ses utilisateurs. Et ce, en leur offrant une expérience fluide et cohérente, que ce soit sur iPhone, iPad, Mac ou Apple TV.

Quels sont les contenus disponibles sur Apple TV+ ?

Le catalogue d’Apple TV+ est varié et en constante évolution. On y trouve des séries à succès comme The Morning Show, Ted Lasso, Severance ou encore Silo. Ces productions originales, souvent primées, témoignent de l’investissement massif d’Apple dans le domaine du divertissement. La plateforme propose également des films exclusifs, des documentaires de haute qualité et même des événements sportifs en direct, comme des matchs de baseball (MLB) ou de football (MLS).

Contrairement à Netflix ou Amazon Prime Video, Apple TV+ mise sur une sélection plus restreinte mais soigneusement choisie. Chaque semaine, de nouveaux contenus viennent enrichir le catalogue, garantissant aux abonnés une offre toujours renouvelée. Cette stratégie permet à Apple de maintenir un haut niveau de qualité et de se distinguer dans un marché saturé.

Sur quelles plateformes pouvez-vous profiter d’Apple TV+ ?

Apple TV+ est accessible sur une multitude d’appareils. Par ailleurs, il est disponible sur tous les produits Apple via l’application Apple TV : iPhone, iPad, Mac et Apple TV 4K. Toutefois, la plateforme ne se limite pas à l’écosystème Apple. Elle est également compatible avec de nombreux téléviseurs connectés (Samsung, LG, Sony, Panasonic, Vizio), ainsi qu’avec des appareils de streaming comme Roku et Amazon Fire TV.

Vous pouvez aussi accéder à Apple TV+ directement depuis un navigateur web en vous rendant sur tv.apple.com. Enfin, l’application est disponible sur certaines consoles de jeux et sur les appareils Android. Cette compatibilité étendue permet à Apple TV+ de toucher un public plus large et de rivaliser avec ses concurrents, tout en offrant une expérience optimale en 4K HDR et Dolby Atmos pour les appareils compatibles.

Quel est le tarif de l’abonnement Apple TV+ ?

En 2026, l’abonnement Apple TV+ coûte environ 9,99 € par mois après une période d’essai gratuit de 7 jours. Ce tarif reste compétitif par rapport à d’autres plateformes de streaming, surtout au regard de la qualité des contenus proposés. Apple propose également des offres groupées via son pack Apple One, qui inclut Apple Music, iCloud+ et Apple Arcade, permettant de réaliser des économies pour les utilisateurs de plusieurs services.

Il existe aussi des partenariats avec Canal+ en France, qui permettent d’accéder à Apple TV+ sans surcoût pour certains abonnés. De plus, les étudiants abonnés à Apple Music bénéficient parfois d’un accès gratuit à Apple TV+ pendant une durée limitée.

Quelles sont les étapes à suivre pour créer un compte Apple TV+ ?

Pour créer un compte Apple TV+, il suffit de se rendre sur le site tv.apple.com ou d’ouvrir l’application Apple TV sur un appareil compatible. Vous devrez ensuite vous connecter avec votre identifiant Apple. Si vous n’en avez pas, il est possible d’en créer un gratuitement en suivant les instructions affichées. Une fois connecté, vous pouvez choisir l’offre d’abonnement et renseigner vos informations de paiement.

Après validation, vous bénéficiez généralement d’une période d’essai gratuite de 7 jours. Durant cette période, vous pouvez explorer le catalogue et décider si vous souhaitez poursuivre l’abonnement. L’activation est immédiate et vous pouvez commencer à regarder vos contenus préférés sur tous vos appareils compatibles. Cette simplicité d’inscription est l’un des points forts d’Apple TV+.

Peut-on partager son compte Apple TV+ ?

Oui, Apple TV+ permet de partager son abonnement grâce au système de partage familial. Vous pouvez ajouter jusqu’à cinq membres de votre famille, ce qui porte le total à six utilisateurs. Chaque membre dispose de ses propres préférences et recommandations, mais tous accèdent aux mêmes contenus.

Contrairement à Netflix, qui a récemment restreint le partage de comptes, Apple conserve une politique flexible. Il n’est pas nécessaire d’habiter à la même adresse. En effet, il suffit de résider dans le même pays. Cela rend Apple TV+ particulièrement intéressant pour les familles ou les groupes d’amis qui souhaitent réduire le coût de l’abonnement.

Si vous souhaitez résilier votre abonnement Apple TV+, la procédure est simple. Rendez-vous sur tv.apple.com, connectez-vous avec votre identifiant Apple, puis cliquez sur l’icône de compte en haut de la page. Dans les réglages, descendez jusqu’à la section « Abonnements » et choisissez « Gérer ». Vous pourrez alors sélectionner « Résilier l’abonnement ».

Il est également possible de résilier directement depuis les réglages de votre iPhone, iPad ou Mac. Si vous avez souscrit via un autre service, comme Amazon, la résiliation doit se faire sur cette plateforme. Une fois l’abonnement résilié, vous conservez l’accès aux contenus jusqu’à la fin de la période de facturation en cours. Cette flexibilité permet de gérer facilement son compte selon ses besoins.

Et voilà, maintenant vous savez comment créer un compte Apple TV+ et comment le supprimer plus tard, si vous n’en aviez plus besoin.