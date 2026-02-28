Gwyneth Paltrow enchères : un événement exceptionnel à Beverly Hills

Gwyneth Paltrow enchères : la star américaine invite les passionnés de mode et de design à découvrir des objets d’exception issus de sa collection personnelle. L’événement, organisé par Julien’s Auctions, promet de belles surprises lors de sa grande vente à Beverly Hills.

Une vente aux enchères exceptionnelle autour de Gwyneth Paltrow

La vente Bold Luxury : Gwyneth Paltrow Lexicon of Style & The Archival Edit aura lieu les 24 et 25 mars 2026. Pour la première fois, Julien’s Auctions réunit à la fois des pièces de haute couture, du mobilier de luxe et des objets de designer. Cette collection, méticuleusement choisie par l’actrice, reflète sa vision contemporaine du style.

Des pièces iconiques de mode et design accessibles aux collectionneurs

Lors de cette vente, les amateurs pourront acquérir des créations portant l’empreinte de Gwyneth Paltrow mais aussi des couturiers de renom. Quelques exemples :

Robe Dior de John Galliano portée lors d’un événement en 1999

portée lors d’un événement en 1999 Ensemble Giorgio Armani Privé vu sur le tapis rouge d’Iron Man 3

vu sur le tapis rouge d’Iron Man 3 Chaises modernes Jean Royere Style Polar Bear

Sac Birkin Hermès en cuir estimé à plus de 15 000 $

Pour les passionnés, des pièces unique associant histoire et élégance sont ainsi accessibles grâce à ces enchères.

Une initiative solidaire portée par Gwyneth Paltrow et Julien’s

Une partie des bénéfices de la vente sera reversée à World Central Kitchen. Cette association distribue des repas lors de crises humanitaires ou climatiques. Gwyneth Paltrow souhaite ainsi donner une dimension solidaire à cet événement d’exception, en aidant concrètement ceux qui en ont besoin. Ce geste apporte encore plus de valeur à chaque objet vendu.

Les détails pratiques pour participer aux enchères inédites

Le rendez-vous est donné à tous les collectionneurs au Peninsula Beverly Hills, les 24 et 25 mars 2026. Les personnes intéressées peuvent d’ores et déjà s’inscrire en ligne depuis le 25 février. L’accès aux enchères internationales permet à chacun de tenter sa chance pour acquérir une pièce exceptionnelle.

Pour conclure, cet événement “Gwyneth Paltrow enchères” réunit le luxe, la mode et la solidarité le temps d’une vente inoubliable. Des créations uniques et prestigieuses y attendent les visiteurs, tout en soutenant une cause essentielle. Si vous aimez le raffinement, ne laissez pas passer cette occasion unique de posséder une part du style de Gwyneth Paltrow.

