Invincible VS : Powerplex rejoint le roster avec un gameplay très électrique

On mange bien côté jeux de baston pour cette année 2026. Outre les 2XKO et Street Fighter 6, c’est au tour d’Invincible VS d’accueillir son prochain personnage. Et cette fois, c’est un personnage animé par la rage et l’électricité qui fait son entrée : Powerplex. Officialisé lors de l’IGN Fan Fest d’hier, l’antagoniste le plus marquant du comics rejoint le casting du jeu de combat 3v3, portant le nombre de combattants à 13.

C’est qui Powerplex, le 13è combattant d’Invincible VS ?

Dans le lore original, Powerplex — de son vrai nom Scott Duvall — est un ancien scientifique affilié à la Global Defense Agency. Traumatisé par la mort de sa sœur et de sa nièce lors d’un affrontement impliquant Invincible, il nourrit une rancœur profonde envers le héros. Convaincu que les super-héros sont responsables des dégâts collatéraux qu’ils laissent derrière eux, il canalise sa douleur en une quête de vengeance.

Son histoire tragique est également transcrite dans Invincible VS, qui reprend fidèlement son positionnement narratif. Powerplex n’est donc pas un simple méchant, mais un homme consumé par la culpabilité et la colère.

Côté gameplay, Powerplex se catégorise dans la classe des combattants “zoners”. Sa mécanique centrale repose sur l’absorption de l’énergie cinétique générée par les impacts pour la convertir en électricité offensive. En d’autres termes, plus le combat s’intensifie, plus il devient puissant et dangereux.

Son kit comprend notamment les techniques suivantes :

Arc Shot , un projectile électrique pour maintenir la pression à moyenne portée ;

, un projectile électrique pour maintenir la pression à moyenne portée ; Powerline , une attaque linéaire capable d’ouvrir la garde adverse ;

, une attaque linéaire capable d’ouvrir la garde adverse ; Lightning Rod, une option aérienne pour punir les approches imprudentes.

À cela s’ajoutent plusieurs super-mouvements, dont Guilty, un déluge de projectiles électriques, Overdrive, une explosion d’énergie en zone, et Justice, son attaque ultime particulièrement brutale.

Le design du personnage, fidèle aux comics, s’accompagne d’effets visuels mettant en avant son identité électrique. Le trailer de présentation montre d’ailleurs sa capacité à contrôler l’espace et à dicter le rythme du match.

Regardez :

Powerplex rejoint le roster initial d’Invincible VS, qui sortira le 30 avril 2026 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC.