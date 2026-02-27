Samsung Galaxy Unpacked 2026 : l’IA et l’innovation au cœur des nouveautés

Le 25 février 2026, Samsung a présenté à San Francisco ses dernières avancées lors du Galaxy Unpacked. L’événement a marqué une étape importante pour la marque, qui a dévoilé de nouveaux appareils et des fonctionnalités inédites. L’accent a été mis sur l’intégration de l’intelligence artificielle, la confidentialité des utilisateurs et la durabilité environnementale. Voici un tour d’horizon complet des annonces.

Une présentation tournée vers l’IA

Samsung a montré sa volonté d’aller au-delà de l’IA générative classique. En effet, la marque introduit un écosystème multi-agents, permettant aux utilisateurs de choisir différents assistants pour des tâches précises. Cette approche rend l’expérience plus personnalisée et plus efficace.

Concrètement, trois intelligences artificielles sont désormais intégrées au niveau système : Perplexity, Gemini et Bixby. Elles travaillent ensemble pour offrir des réponses rapides, contextualisées et adaptées aux besoins quotidiens. L’utilisateur peut ainsi passer d’un agent à l’autre selon la situation.

Apparemment, Samsung veut que ses smartphones deviennent de véritables compagnons numériques, capables de gérer la productivité, la créativité et le bien-être.

La nouvelle série Galaxy S26

La star de l’événement reste la série Galaxy S26, composée des modèles S26, S26+ et S26 Ultra. Chaque appareil bénéficie d’améliorations notables en matière de performance, de design et de photographie.

Le Galaxy S26 Ultra, en particulier, se distingue par son rôle dans la présentation elle-même. En effet, toute la conférence a été filmée et diffusée en direct avec ce modèle. Et ce, pour démontrer ses capacités de diffusion professionnelle et sa puissance technique.

Les nouveaux smartphones intègrent aussi des matériaux recyclés et des plastiques issus des océans. L’objectif serait de démontrer l’engagement de Samsung pour une production plus responsable.

Galaxy Buds 4 : une expérience audio améliorée

Samsung a également dévoilé les Galaxy Buds 4. Ces écouteurs adoptent un design repensé et une réduction de bruit active alimentée par l’IA.

La technologie permet d’adapter le filtrage sonore en temps réel, selon l’environnement de l’utilisateur. L’utilisateur peut ainsi profiter d’une immersion totale, que ce soit pour écouter de la musique ou participer à une réunion en ligne.

Par ailleurs, les Buds 4 s’intègrent parfaitement à l’écosystème Galaxy. Ils se connectent rapidement aux smartphones, tablettes et montres, offrant une continuité d’usage fluide.

Confidentialité renforcée avec l’écran Flex Magic Pixel

Le Galaxy S26 Ultra inaugure une innovation majeure : le premier écran de confidentialité matériel sur mobile. Baptisé « Flex Magic Pixel », ce système contrôle les angles de vision.

Lorsqu’il est activé, l’écran devient sombre pour les regards indiscrets. Par conséquent, il est impossible de lire le contenu par-dessus l’épaule de l’utilisateur.

Cette avancée répond à une demande croissante de sécurité visuelle. Les utilisateurs peuvent ainsi consulter leurs informations sensibles en toute tranquillité, même dans les lieux publics.

Une interface utilisateur repensée

Samsung introduit la nouvelle interface One UI 8.5, qui apporte plusieurs outils pratiques.

D’une part, il y a la fonction « Now Brief » qui affiche un résumé personnalisé de la journée directement sur l’écran de verrouillage. Elle centralise les rendez-vous, les rappels et les informations essentielles.

D’autre part, il y a aussi la fonction « Drawing Assist ». Cette fonction transforme des croquis simples en œuvres numériques abouties. Elle ouvre ainsi des perspectives créatives pour les utilisateurs, qu’ils soient amateurs ou professionnels.

Santé connectée : suivi de la charge vasculaire

Samsung enrichit son écosystème santé avec une nouvelle mesure : le suivi de la charge vasculaire.

Cette technologie analyse le stress subi par le système vasculaire pendant le sommeil. Elle fournit des données précises pour mieux comprendre l’état de santé et anticiper les risques.

Intégrée aux objets connectés Galaxy, cette fonctionnalité complète les outils existants de suivi du sommeil, de la fréquence cardiaque et de l’activité physique.

Engagement environnemental affirmé

L’événement a aussi mis en avant les initiatives écologiques de Samsung. Par exemple, la marque s’engage à restituer l’eau utilisée dans ses processus de fabrication aux communautés locales.

Elle poursuit également l’intégration de minéraux recyclés et de plastiques marins dans ses appareils. Une démarche qui s’inscrirait dans une logique d’économie circulaire et de réduction de l’impact environnemental.

Par ailleurs, ces actions renforcent l’image d’une entreprise attentive aux enjeux climatiques et soucieuse de proposer des produits plus durables.

Disponibilité, prix et précommandes des produits annoncés par Samsung lors du Galaxy Unpacked 2026

Samsung a confirmé que la série Galaxy S26 et les Galaxy Buds 4 seront disponibles dès le 11 mars 2026.

Les précommandes sont ouvertes depuis le jour de l’événement. Les utilisateurs peuvent ainsi réserver leurs appareils en avant-première et bénéficier des offres de lancement.

Le Galaxy S26 est proposé à partir de 999 €. Il se décline en versions 256 Go et 512 Go, offrant une puissance adaptée aux besoins quotidiens et professionnels.

Le Galaxy S26+ démarre à 1 269 €. Il bénéficie de 12 Go de RAM et des mêmes options de stockage, ce qui en fait un modèle équilibré entre performance et confort d’utilisation.

Le fleuron de la gamme, le Galaxy S26 Ultra, est affiché à 1 469 €. Il intègre l’écran Flex Magic Pixel et le processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5, confirmant son statut de smartphone haut de gamme.

Galaxy S26 Le Galaxy S26+ Galaxy S26 Ultra

Côté audio, les Galaxy Buds 4 sont disponibles à 179 €. Ils offrent une réduction de bruit active pilotée par l’IA et une intégration fluide dans l’écosystème Galaxy. Pour les utilisateurs exigeants, les Galaxy Buds 4 Pro sont proposés à 249 €, avec un son Hi-Fi et des fonctionnalités avancées.

Entre le 25 février et le 10 mars 2026, Samsung propose plusieurs avantages pour les précommandes. L’opération « deux fois plus de stockage » revient : un Galaxy S26 en version 512 Go est vendu au prix du modèle 256 Go. Le Galaxy S26 Ultra 1 To bénéficie, lui, d’une réduction immédiate de 200 €. Enfin, un bonus de reprise de 100 € s’ajoute pour ceux qui échangent leur ancien appareil. Cette stratégie permet de répondre rapidement à la demande et de créer un engouement autour des nouveautés.