Gemcor transforme l’aérospatiale avec ses solutions fiables

Depuis 1937, Gemcor Production Solutions innove dans le domaine des aérostructures mondiales. Sous l’égide d’Ascent Aerospace, Gemcor reste à la pointe avec ses systèmes de fixation automatisés de dernière génération, alliant fiabilité et technologie avancée.

intégration avancée dans l’industrie aérospatiale

Gemcor, en partenariat avec Ascent Aerospace, propose une intégration industrielle avancée. Grâce à des technologies modernes, ils optimisent les processus de fabrication pour des performances et une efficacité accrues. Les jumeaux numériques et l’apprentissage automatique sont au cœur de ces avancées, garantissant une production fluide et sans intervention humaine.

avantages des nouvelles solutions automatisées

Les solutions de Gemcor sont conçues pour répondre aux besoins évolutifs de l’industrie. Elles offrent de nombreux avantages :

Inspection visuelle améliorée grâce à l’apprentissage automatique.

Optimisation du temps de cycle avec jusqu’à 21 fixations par minute.

Réduction des coûts de production sans compromettre la qualité.

Ces bénéfices permettent aux clients de Gemcor d’augmenter leur capacité de production tout en maintenant un haut niveau de qualité.

caractéristiques techniques de Gemcor Production Solutions

Les solutions proposées par Gemcor se distinguent par des caractéristiques techniques avancées :

Forage et fixation électrique pour divers matériaux comme l’aluminium et le titane.

Utilisation de contrôleurs Siemens pour une commande améliorée.

Mise en œuvre d’un environnement de jumeau numérique Siemens.

Détection des débris et contrôle qualité renforcé par l’apprentissage automatique.

Ces caractéristiques innovantes offrent aux entreprises un processus production optimisé et sécurisé.

Pour conclure, Gemcor Production Solutions, sous l’égide d’Ascent Aerospace, avance dans le domaine des technologies de fixation automatisées. En intégrant des solutions modernes et efficaces, Gemcor contribue ainsi à une industrie aérospatiale plus compétitive et innovante. De plus, les clients bénéficient d’une technologie fiable et, par conséquent, optimisent leur production sans compromettre la qualité.

