Google retire l’un des meilleurs émulateurs Nintendo DS du Play Store

Si vous faites partie des passionnés du rétrogaming, nous avons une mauvaise nouvelle à vous annoncer. L’émulateur populaire de Nintendo DS, Drastic, a disparu du Google Play Store. Désormais, si vous vous rendez sur sa page, vous tomberez sur un message d’erreur. De plus, son site officiel n’est plus disponible. En d’autres termes, il se peut que cet émulateur soit définitivement supprimé.

Drastic DS a brusquement disparu du Play Store

Pour rappel, Drastic existait depuis plus de 10 ans. Il était même considéré comme une référence sur Android pour jouer à des jeux Nintendo DS. Et ce, même sur des appareils anciens ou peu puissants. Même si le développement de l’application a pris fin en 2017, l’application continuait de fonctionner grâce à son optimisation et sa compatibilité étendue.

Si la disparition de Drastic du Google Play Store n’a été suivie d’aucune explication, on ne peut pas totalement dire que c’est une surprise. En effet, en 2023, son développeur, Exophage, avait annoncé sur Discord son intention de retirer l’émulateur du Play Store. Néanmoins, il avait promis de maintenir la gratuité de l’application et même de rendre le code source public. Mais cette promesse n’a pas été honorée jusqu’à ce jour.

Existe-t-il des alternatives à cet émulateur Nintendo DS ?

Pour le moment, il est possible d’utiliser Drastic DS via l’installation manuelle avec des APK. Toutefois, cette méthode nécessite de trouver une version fiable de l’application. D’autres solutions émergent également pour combler le vide. C’est notamment le cas de MelonDS, qui est encore en version bêta, qui propose une interface moderne et des fonctionnalités inédites, comme la connectivité Wi-Fi locale.

Par ailleurs, des plateformes comme Lemuroid et RetroArch intègrent DeSmuNE, un autre émulateur DS, mais ses performances varient en fonction des appareils. En tout cas, la disparition de Drastic est un coup dur pour le marché des émulateurs.