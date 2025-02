Apple s’allie à Alibaba pour apporter son IA en Chine

Alibaba a récemment annoncé un partenariat avec Apple pour intégrer des fonctionnalités d’intelligence artificielle aux iPhone en Chine. En effet, les ventes d’iPhone en Chine sont actuellement à la baisse. Le fait que ses fonctionnalités d’IA ne sont pas encore disponibles dans ce pays pourrait en être l’une des causes.

Apple est en pourparlers avec plusieurs firmes chinoises

Joseph Tsai, cofondateur et président d’Alibaba, a déclaré mercredi que le groupe fournirait bientôt les infrastructures nécessaires au lancement d’Apple Intelligence en Chine. Apparemment, la firme à la pomme aurait discuté avec plusieurs entreprises chinoises avant de choisir Alibaba. « Ils veulent utiliser notre IA pour alimenter leurs téléphones. Nous sommes extrêmement honorés de faire affaire avec une grande entreprise comme Apple », a-t-il déclaré en marge du Sommet mondial des gouvernements, qui a été organisé cette semaine à Dubaï.

Selon The Verge, Apple a évalué les modèles de Tencent, ByteDance et DeepSeek et pourrait s’associer avec d’autres entreprises. Un rapport de The Information a indiqué que la firme à la pomme continue de travailler avec Baidu sur une fonction de recherche basée sur l’IA qui peut gérer les images et le texte. Les deux entreprises travailleraient aussi sur les mises à niveau de la version chinoise de Siri.

Les ventes d’iPhone en Chine plus menacées que jamais ?

Il faut savoir qu’en dehors de la Chine, Apple Intelligence fonctionne grâce à une combinaison de la technologie propriétaire d’Apple et de ChatGPT d’OpenAI. Toutefois, cette dernière n’est pas disponible en Chine. Selon The Information, toutes les fonctionnalités d’IA destinées aux consommateurs nécessitent une approbation réglementaire. Néanmoins, Apple et Alibaba auraient déjà soumis des documents aux régulateurs.

En tout cas, le fait est que les ventes d’iPhone en Chine continuent de baisser. En 2024, Apple a perdu la première place des ventes de smartphones et se situe actuellement à la troisième place derrière Huawei et Xiaomi.