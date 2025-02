SEGA annonce son jeu de course Sonic Racing CrossWorlds lors du State of Play

Avec ses dernières annonces, SEGA est en train de faire son grand retour dans le milieu du jeu vidéo. Et ce n’est pas seulement dans le monde des jeux de baston : il veut aussi dominer le circuit avec son propre jeu de course. La firme a donc profité du State of Play du 12 février pour dévoiler Sonic Racing CrossWorlds, avec en prime une bêta fermée pour les curieux. Et c’est pour bientôt !

Si Nintendo a Mario, SEGA a un Sonic. Et il arrive bientôt dans la course : Dans une bande-annonce diffusée lors du State of Play, la firme japonaise dévoile un aperçu de son prochain jeu de course Sonic Racing CrossWorlds. Les personnages classiques de la licence Sonic the Hedgehog sont presque tous de retour, étincelants sur leurs buggies, hoverboards et bateaux. Ces véhicules semblent également pouvoir s’adapter aux différents environnements du jeu.

Et en parlant environnement, Sonic Racing CrossWorlds a beaucoup à offrir ! Comme son nom l’indique, les joueurs peuvent traverser des portails menant vers des mondes complètement différents. Selon PlayStation, les coureurs peuvent choisir des “anneaux de voyage” avant chaque match. Cela oblige chaque joueur à être transporté dans un niveau différent au cours du deuxième tour de la course.

Sonic Racing CrossWorlds se place donc comme le premier et un grand concurrent de Mario Kart 9. Pour le moment, il n’a pas encore de date de sortie, mais en attendant, SEGA offre une bêta fermée du jeu le 21 février prochain. Vous pouvez déjà vous inscrire sur le site officiel du Sonic Racing CrossWorlds avant le 19 février. Les personnes sélectionnées recevront ensuite une invitation par e-mail d’ici le 20 février.

Appréciez la bande-annonce dans la vidéo ci-dessous :