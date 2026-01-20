HCLTech dynamise la transformation numérique de Magnum avec succès

L’industrie de la crème glacée entre dans une nouvelle ère numérique. HCLTech annonce un partenariat majeur avec The Magnum Ice Cream Company pour révolutionner la gestion informatique. Cette collaboration vise à renforcer la compétitivité numérique de Magnum sur le marché mondial. Découvrons comment cette alliance place la technologie et l’intelligence artificielle au cœur des opérations.

HCLTech booste la transformation numérique de Magnum Ice Cream

Le partenariat entre HCLTech et Magnum Ice Cream Company marque un vrai tournant pour l’entreprise. Dorénavant indépendante et cotée en bourse, Magnum souhaite moderniser toute son infrastructure informatique. HCLTech sera responsable de concevoir, de construire et de gérer cette nouvelle base numérique. Leur objectif est clair : offrir une expérience utilisateur fluide et résiliente, partout dans le monde.

Intelligence artificielle au cœur de l’infrastructure informatique

L’un des piliers de ce projet est l’intégration de l’intelligence artificielle via la plateforme AI Force. Cette technologie avancée permet d’automatiser les opérations, d’améliorer l’analyse des données et de détecter les problèmes avant même qu’ils n’apparaissent. Le passage à un modèle d’exploitation NoOps signifie moins d’intervention humaine et plus d’efficacité. Magnum pourra ainsi optimiser ses performances et garantir une disponibilité maximale de ses services numériques.

Un partenariat stratégique pour l’innovation dans la grande consommation

Ce nouveau partenariat démontre la capacité de HCLTech à piloter des transformations complexes au sein de l’industrie. La société apporte son expertise en intelligence artificielle, en numérique et en cloud. Magnum va ainsi quitter en douceur son système informatique historique pour adopter une solution 100 % nouvelle, robuste et tournée vers l’avenir. Cela permet à la marque de continuer à innover et à satisfaire ses clients à travers plus de 80 pays.

En résumé, HCLTech et Magnum Ice Cream Company ouvrent une nouvelle page de la transformation digitale dans l’agroalimentaire. Leur collaboration montre comment la technologie, bien utilisée, peut améliorer l’expérience client et soutenir la croissance. Bientôt, la crème glacée Magnum sera aussi innovante dans ses coulisses que dans ses saveurs. Une avancée qui inspire tout le secteur des biens de consommation.

