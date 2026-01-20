OpenAI déploie ChatGPT Go à l’échelle mondiale

OpenAI a annoncé le lancement mondial de ChatGPT Go. Il s’agit d’une formule d’abonnement abordable qui vise à élargir l’accès à son intelligence artificielle. Après un premier déploiement en Inde en août 2025, l’offre est désormais disponible dans plus de 170 pays.

ChatGPT Go : une alternative économique par rapport aux autres abonnements

ChatGPT Go coûte environ 8 dollars par mois. Il permet d’utiliser le modèle GPT‑5.2 Instant avec des limites plus élevées que la version gratuite. Concrètement, les utilisateurs bénéficient de dix fois plus de messages, de téléchargements de fichiers et de créations d’images, ainsi qu’une mémoire étendue pour des conversations plus fluides.

Par ailleurs, cette formule complète les abonnements existants Plus et Pro, respectivement à 20 et 200 dollars par mois. Go se positionne donc comme une alternative économique, idéale pour un usage quotidien comme l’écriture, l’apprentissage ou la création visuelle. D’ailleurs, OpenAI souligne que cette offre connaît une adoption rapide. Elle serait même l’une des formules les plus populaires de son catalogue.

La publicité arrive dans ChatGPT

En parallèle, OpenAI prépare l’introduction de publicités dans ChatGPT. En effet, les utilisateurs des versions gratuite et Go aux États-Unis commenceront bientôt à voir des contenus sponsorisés apparaître sous leurs conversations. Ces annonces seront clairement identifiées et séparées des réponses générées par l’IA. OpenAI assure que les publicités ne modifieront pas les réponses. De plus, elles ne seront pas affichées sur des sujets sensibles comme la santé, la politique ou le bien-être mental.

De plus, la société précise qu’aucune donnée personnelle ne sera vendue aux annonceurs. Les utilisateurs pourront désactiver la personnalisation des publicités et choisir des formules payantes sans publicité, comme Plus ou Pro. OpenAI considère cette approche comme un moyen de financer l’accès gratuit et abordable à son IA. Et ce, tout en développant de nouvelles expériences publicitaires plus interactives et utiles que les formats traditionnels.