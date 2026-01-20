Tuya Smart signe un accord prometteur pour un compagnon IA sans limite

Au CES 2026, Tuya Smart a marqué les esprits avec une annonce majeure. Le spécialiste mondial du cloud d’IA dévoile son partenariat stratégique avec Robopoet pour créer le premier compagnon IA au monde doté d’une connectivité cellulaire. Avec cette alliance, les deux entreprises entendent transformer la façon dont les utilisateurs vivent l’accompagnement émotionnel, rendant l’IA accessible partout et à tout moment.

Un partenariat innovant pour révolutionner l’accompagnement émotionnel

La collaboration entre Tuya Smart et Robopoet signe une nouvelle ère pour le compagnonnage émotionnel par l’IA. Grâce à l’expertise technologique de Tuya et à l’intelligence émotionnelle développée par Robopoet, le projet Fuzozo se démarque. L’objectif est d’offrir un compagnon IA vivant, réactif, et véritablement mobile. Ensemble, ils poussent les limites du possible avec une expérience qui accompagne les utilisateurs aussi bien chez eux qu’en déplacement.

La connectivité cellulaire, moteur d’une IA toujours disponible

Jusqu’à présent, les compagnons IA fonctionnaient souvent avec une simple connexion Wi-Fi. Il était donc difficile de les emmener partout et de profiter d’un soutien émotionnel pendant les déplacements. Désormais, avec l’intégration de la technologie cellulaire, Fuzozo assure une présence ininterrompue. À la maison, en voyage ou en pleine nature, l’IA reste accessible et connectée en temps réel. Cela supprime la fameuse « déconnexion émotionnelle » qui pouvait frustrer les utilisateurs, rendant le soutien virtuel plus fiable.

Fuzozo : vers une expérience de compagnon IA sans frontière

Fuzozo incarne la nouvelle génération de robots compagnons. Toujours connecté, il s’adapte à tous les environnements, sans aucune frontière. La plateforme cloud mondiale de Tuya garantit une expérience utilisateur stable et homogène, que ce soit en Europe, en Asie ou aux États-Unis. De plus, la modularité du système permet à Robopoet de se concentrer sur l’évolution des capacités émotionnelles de l’IA. Fuzozo devient ainsi plus qu’un gadget : il s’humanise, offrant une écoute et des réponses sur mesure, partout dans le monde.

En résumé, Tuya Smart et Robopoet franchissent une étape majeure avec le lancement du premier compagnon IA cellulaire. Ce partenariat allie innovation technologique et intelligence émotionnelle pour améliorer l’expérience utilisateur. Grâce à ces avancées, l’avenir du compagnonnage émotionnel se dessine sans limite de lieu ou de temps, ouvrant la voie à un quotidien toujours plus connecté et rassurant.

