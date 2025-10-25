Connectivité sécurisée Tcl F-Secure : une alliance qui rassure les utilisateurs

La connectivité sécurisée est devenue une priorité pour tous. Aujourd’hui, TCL et F-Secure annoncent un partenariat stratégique. Ce partenariat vise à offrir aux utilisateurs des solutions de connexion sûres et performantes, adaptées aux besoins numériques actuels. Découvrons comment cette collaboration pose une nouvelle norme de sécurité.

Un partenariat stratégique pour renforcer la connectivité sécurisée

Lors du salon Network X 2025, TCL, géant des technologies d’affichage, et F-Secure, expert en cybersécurité, ont uni leurs forces. Leur objectif : intégrer la sécurité avancée directement dans les produits de haut débit TCL. Cela concerne leurs gammes Fixed Broadband (FBB), Fixed Wireless Access (FWA) et Mobile Broadband (MBB).

Grâce à ce partenariat, TCL renforce sa position de leader sur le marché de la connectivité tout en répondant à une demande croissante de sécurité en ligne. F-Secure y apporte son savoir-faire avec des technologies de pointe en détection des menaces.

Des technologies avancées pour une expérience numérique fiable

TCL intègre des innovations majeures dans ses solutions :

Routeurs maillés Wi-Fi 7 et passerelles fibres garantissant une couverture stable.

Appareils FWA 5GAI pour un débit optimal à la maison ou au bureau.

Dongles 5G et Wi-Fi mobiles adaptés au télétravail, aux voyages et loisirs.

Chaque appareil bénéficie désormais des protections signées F-Secure, sans installation complexe. La sécurité est donc automatique et continue.

Protection intégrée : sécurité multicouche pour tous les utilisateurs

Aujourd’hui, plus de 77 % des consommateurs disent craindre pour leur sécurité numérique. Face à cette préoccupation, TCL et F-Secure proposent une protection multicouche intégrée. Celle-ci bloque les sites malveillants, protège la vie privée et sécurise la navigation et les transactions bancaires, tout en respectant la rapidité du réseau.

Contrairement aux anciennes solutions, tout fonctionne automatiquement. Les menaces sont stoppées avant d’atteindre les appareils connectés, qu’il s’agisse d’un ordinateur, d’une tablette ou de la télévision.

En choisissant une connectivité sécurisée TCL F-Secure, les utilisateurs profitent d’une expérience en ligne sûre et fluide. Ce partenariat s’impose alors comme une référence pour tous ceux qui recherchent à la fois performance et sérénité sur internet. Profitez enfin d’un réseau à la pointe, pensé pour protéger toute la famille.

