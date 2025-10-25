Actualités

L’innovation produit : un atout clé face aux défis des PME françaises

Les PME françaises misent sur l’innovation produit pour rester compétitives malgré la hausse des coûts.

L’innovation n’a jamais été aussi stratégique pour les PME françaises. Face à la hausse des coûts et à l’incertitude économique, elles choisissent de miser sur l’innovation produit pour garder une longueur d’avance. Une nouvelle étude menée par Alibaba.com le confirme : l’avenir des petites entreprises passera par la créativité et l’adaptation.

Les PME françaises misent sur l’innovation produit malgré la crise

Selon l’étude d’Alibaba.com, 44 % des PME prévoient d’investir davantage dans l’innovation produit dans l’année à venir. Malgré des budgets serrés, 90 % estiment que c’est essentiel pour leur croissance. Le développement de nouvelles offres devient un pilier pour survivre sur le marché.

  • 39 % veulent mieux répondre aux besoins clients
  • 31 % souhaitent se démarquer de la concurrence
  • 27 % cherchent à améliorer la qualité de leurs produits

Ainsi, innovation et différenciation vont de pair. Les PME ne baissent pas les bras face aux défis économiques.

Obstacles rencontrés par les PME dans le développement de l’innovation

Les PME rencontrent plusieurs obstacles. D’abord, le coût de l’innovation reste élevé pour 48 % d’entre elles. Beaucoup citent aussi des difficultés d’approvisionnement, aggravées par des trésoreries tendues.

  • 35 % peinent à suivre le rythme du marché
  • 28 % n’ont pas assez de ressources internes
  • 21 % manquent d’expertise technique

Ces chiffres illustrent la nécessité de trouver des solutions pour surmonter ces freins.

Intelligence artificielle et solutions Alibaba.com pour l’innovation

De plus en plus, l’intelligence artificielle offre des pistes concrètes. 68 % des PME françaises font confiance à l’IA pour booster leur innovation produit.

Des outils comme AI Mode ou Accio d’Alibaba.com simplifient l’approvisionnement et facilitent la connexion avec plus de 200 000 fournisseurs fiables. Le programme Trade Assurance vient aussi sécuriser les échanges, offrant ainsi plus de sérénité aux entrepreneurs.

En résumé, l’innovation produit s’impose comme le moteur de la compétitivité des PME françaises. Malgré les difficultés, elles investissent, s’adaptent et explorent de nouvelles technologies comme l’intelligence artificielle. L’événement CoCreate Europe, organisé par Alibaba.com, promet d’offrir des clés concrètes pour réussir dans ce contexte exigeant. L’innovation reste le meilleur allié pour relever les défis de demain.

