Precisely Data Integrity Suite booste la fiabilité des données grâce à l’IA

Precisely Data Integrity Suite fait un pas de plus vers l’automatisation intelligente. L’entreprise vient d’annoncer l’arrivée de nouveaux agents IA pour faciliter la gestion, l’enrichissement et la valorisation des données. Ces innovations visent à simplifier les flux de travail et à garantir la fiabilité des données, essentielles aux projets d’IA et d’analytique.

De nouveaux agents IA pour automatiser la qualité des données

Les agents IA intégrés à la Precisely Data Integrity Suite permettent d’automatiser des tâches complexes. Grâce à des recommandations intelligentes et la supervision humaine, ils créent et appliquent des règles de qualité des données. Le besoin d’expertise technique diminue ainsi fortement. Les équipes peuvent alors se concentrer sur l’analyse au lieu de perdre du temps sur des tâches manuelles. Les nouveaux agents assurent aussi la normalisation et la standardisation des informations, évitant les erreurs entre différentes sources de données.

Des données enrichies et contextualisées pour l’IA et l’analytique

Avec ces agents, il devient facile de valider, normaliser et géocoder des adresses pour assurer la précision. L’enrichissement automatique apporte des attributs supplémentaires et enrichit les données avec un contexte réel, ce qui les rend prêtes pour l’IA agentique. Cela permet de prendre des décisions plus vite et avec plus de confiance. De plus, les tâches s’effectuent via une expérience conversationnelle simple et intuitive, expliquant clairement les modifications et permettant un contrôle total.

Une solution évolutive pour la gouvernance et le contrôle des données

La Precisely Data Integrity Suite propose une gouvernance des données souple et évolutive. Un système d’approbation intégré garantit la transparence à toutes les étapes du processus. Le contrôle des données reste complet, tout en bénéficiant de l’automatisation. Les entreprises peuvent alors déployer leurs projets d’IA plus rapidement, sans compromettre la qualité ni la conformité de leurs données.

En résumé, Precisely Data Integrity Suite innove avec ses agents IA et son assistant Gio. La qualité, l’enrichissement et le contrôle des données deviennent simples et puissants. Les organisations peuvent ainsi avancer sereinement dans leurs projets d’intelligence artificielle, portés par des données fiables et prêtes à l’emploi.

Lisez notre dernier article tech : Coup de cœur assuré : sonoro VIBES sublime votre été en musique