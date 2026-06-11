GIGABYTE Computex 2026 : une avancée spectaculaire pour l’IA et le gaming

GIGABYTE Computex 2026 marque un tournant important pour la plus grande marque d’ordinateurs au monde. Lors du salon à Taipei, la firme a dévoilé de nouveaux produits innovants réunis sous le thème « Enter Infinity ». Cet événement célèbre aussi les 40 ans d’innovation continue de GIGABYTE. L’objectif ? Redéfinir le gaming, l’IA et les expériences PC grâce à une technologie avancée et un design soigné.

GIGABYTE Computex 2026 : une célébration de l’innovation et de l’IA

Pour son anniversaire, GIGABYTE a présenté la série INFINITY, au cœur de ce Computex. Cette gamme propose des solutions pour les joueurs et les professionnels avec des avancées majeures en matière d’IA. Les cartes mères X870 AORUS INFINITY et X870E AORUS INFINITY NEXT offrent des vitesses mémoire DDR5 extrêmes et une stabilité accrue. Elles répondent aux besoins des configurations avancées pour l’IA et le gaming. C’est aussi l’occasion pour la marque d’introduire de nouveaux standards de performance.

série infinity : des performances gaming et IA inégalées

La nouvelle série INFINITY s’adresse particulièrement aux passionnés de performances. On retrouve la carte graphique AORUS GeForce RTX 5090 INFINITY, distinguée par le Red Dot Design Award. Son système de refroidissement unique promet des sessions de jeu optimales. La gamme s’étend aussi à des modèles RTX 5080 et RTX 5070, tous pensés pour des PC au design épuré grâce au concept STEALTH. Claviers, souris, et châssis AORUS INFINITY complètent l’offre pour une expérience cohérente et immersive.

nouveaux produits et technologies exclusives signés GIGABYTE

GIGABYTE ne s’arrête pas au gaming. Les séries Z890 Plus et AERO WOOD apportent innovation et élégance, intégrant la technologie CQDIMM et des finitions bois inédites. La marque présente aussi la première carte mère au monde à connectique inversée pour un montage sans câble apparent. Côté refroidissement, l’AIO AORUS ELITE 360 assure des performances optimales et une gestion intelligente de la température. Les nouveaux écrans AORUS ELITE offrent des taux de rafraîchissement record, intégrant IA et innovations tactiques, pour une immersion maximale.

Pour conclure, GIGABYTE Computex 2026 confirme la position de leader de la marque dans la tech. Avec sa série INFINITY et ses nouveaux produits ambitieux, GIGABYTE redéfinit les usages et place l’IA au centre de toutes les expériences. Les utilisateurs bénéficient ainsi d’un écosystème cohérent, puissant, et conçu pour le futur du gaming comme de la création professionnelle.

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