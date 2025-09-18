Les caméras sans fil WITHS offrent une sécurité optimale et simple

Dahua lance une révolution dans la sécurité pour les petites et moyennes entreprises lors du salon IFA 2025. Avec la nouvelle gamme de caméras sans fil WITHS, la marque propose des solutions intelligentes, faciles à installer et ultra-fiables. Le but ? Offrir aux PME une surveillance avancée, simple et efficace, sans les tracas des systèmes classiques.

Les avantages des caméras sans fil WITHS pour les PME

Les caméras sans fil WITHS sont conçues pour ceux qui cherchent la simplicité. Leur installation est rapide et ne nécessite pas de câblage complexe. Plus besoin de faire appel à des professionnels pour protéger vos locaux.

La surveillance devient enfin accessible à tous les budgets, avec un système facile à gérer au quotidien. Grâce à des alertes en temps réel alimentées par l’intelligence artificielle, les propriétaires gardent un œil sur leurs activités où qu’ils soient.

Cette technologie moderne permet de se concentrer sur l’essentiel : faire tourner son entreprise en toute sérénité.

Présentation des modèles phares de la gamme WITHS

Trois séries principales composent la nouvelle gamme WITHS :

Hero : idéale pour l’intérieur, elle détecte humains et animaux par IA. Elle offre une vision panoramique, le suivi automatique et la confidentialité d’un simple clic.

: idéale pour l’intérieur, elle détecte humains et animaux par IA. Elle offre une vision panoramique, le suivi automatique et la confidentialité d’un simple clic. Picoo : parfaite pour l’extérieur, elle propose des images couleurs, reconnaît humains et véhicules, et résiste à l’eau (IP66).

: parfaite pour l’extérieur, elle propose des images couleurs, reconnaît humains et véhicules, et résiste à l’eau (IP66). Apollo : conçue pour les sites isolés, elle intègre la 4G, l’énergie solaire et assure la surveillance hors réseau, comme dans les fermes ou sur les chantiers.

Chaque modèle répond à des besoins précis et garantit une sécurité optimale en toutes circonstances.

Contrôle à distance et gestion intelligente simplifiés

Toutes les caméras sans fil WITHS fonctionnent avec l’application mobile DMSS. Cela permet de surveiller et d’agir en temps réel, sans se déplacer.

Pour ceux qui gèrent plusieurs sites, les produits Dahua s’intègrent facilement avec les enregistreurs réseau de la marque. On peut ainsi centraliser le contrôle des locaux avec un seul dispositif.

La gestion devient plus simple et les données restent sécurisées grâce au stockage local.

En dévoilant la gamme caméras sans fil WITHS, Dahua montre sa volonté de rendre la sécurité intelligente accessible à tous les professionnels. Avec de nombreux modèles adaptés à chaque usage et un contrôle simple, les PME peuvent protéger efficacement leurs espaces. Ainsi, Dahua confirme son rôle de pionnier dans l’AIoT, tout en offrant des solutions innovantes et faciles à utiliser.

