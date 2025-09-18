iPhone 17 : une charge rapide améliorée, mais indisponible en Europe

Avec l’arrivée des iPhone 17, Apple améliore enfin la vitesse de charge de ses smartphones. Les modèles iPhone 17, 17 Pro et 17 Pro Max peuvent désormais atteindre 50% de batterie en seulement 20 minutes. Malheureusement, il semblerait que le chargeur optimisé pour cette performance n’est pas disponible en Europe.

Une charge plus rapide pour l’iPhone 17, mais pas partout dans le monde

Apple annonce que ses nouveaux iPhone 17 peuvent passer de 0 à 50% de batterie en 20 minutes, contre 30 minutes auparavant. Cette amélioration repose sur un adaptateur d’alimentation dynamique de 40 à 60 W, équipé de la technologie AVS (Adjustable Voltage Supply). Ce système ajuste la tension pour optimiser la vitesse de charge tout en limitant la surchauffe. Toutefois, ce chargeur n’est proposé qu’en Amérique du Nord et dans quelques pays sélectionnés.

En effet, ce chargeur n’est pas commercialisé en Europe. Pourtant, Apple précise que l’utilisation d’un simple adaptateur de 40 W suffit pour atteindre les mêmes résultats. Autrement dit, les utilisateurs européens peuvent bénéficier de la charge rapide sans avoir besoin du chargeur officiel. La différence réside surtout dans la gestion thermique et la compacité du modèle dynamique, des détails qui restent secondaires pour la plupart des utilisateurs.

Une stratégie de distribution qui interroge

Le choix d’Apple de ne pas proposer son nouveau chargeur en Europe soulève des interrogations. Alors que la marque met en avant ses efforts pour améliorer l’expérience utilisateur, elle limite l’accès à certains accessoires pourtant liés à ses promesses de performance. Cette stratégie pourrait être liée à des contraintes logistiques ou réglementaires, mais elle crée une inégalité entre les marchés.

Pour les utilisateurs européens, il est donc conseillé d’utiliser un chargeur de 40 W compatible pour profiter pleinement de la charge rapide des iPhone 17. Même sans l’adaptateur officiel, les performances restent au rendez-vous. Apple semble miser sur la discrétion technique, préférant ne pas trop communiquer sur les différences de disponibilité. Une approche qui pourrait frustrer certains clients, mais qui ne remet pas en cause les progrès réalisés sur cette nouvelle génération d’iPhone.