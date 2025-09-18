Avancée majeure pour les tests haute fréquence semi-conducteurs

Le domaine des tests haute fréquence semi-conducteurs évolue rapidement. Les besoins des ingénieurs grandissent avec l’avancée des nouvelles technologies. MPI Corporation répond à cette demande avec une innovation remarquable, offrant une solution complète pour des mesures précises jusqu’à 250 GHz.

Une nouvelle solution pour des tests haute fréquence à 250 GHz

MPI Corporation dévoile un système intégré qui révolutionne les tests haute fréquence semi-conducteurs. Ce système associe les sondes TITAN™ et la plateforme de tests pour mesurer avec précision sur une large bande. Les ingénieurs peuvent ainsi atteindre des fréquences sub-thz avec une grande fiabilité. Grâce à cette solution, il devient possible de réaliser des mesures étalonnées jusqu’à 250 GHz en une seule opération.

L’innovation des sondes TITAN™ pour la précision sub-THz

Les nouvelles sondes TITAN™ T250MAK et T250MSK repoussent les limites du test. Grâce à leur interface coaxiale à large bande, elles garantissent une précision optimale. Plusieurs caractéristiques clés améliorent la prise en main :

Perte d’insertion très faible tout au long de la bande de fréquences

Stabilité mécanique assurant un contact fiable à chaque essai

Visibilité unique et protecteur de pointe rétractable pour la sécurité

Disponibilité en simple ou double configuration selon les besoins

Ces innovations simplifient la tâche des ingénieurs, tout en assurant des résultats stables.

Des fonctionnalités adaptées aux besoins des ingénieurs semi-conducteurs

Le système de MPI offre de nombreuses possibilités :

Mesure modulée à large bande, même pour des signaux non linéaires Intégration facile avec d’autres instruments de test Chaîne complète pour la caractérisation avancée des dispositifs

La solution est déjà installée sur plusieurs sites en Asie et aux États-Unis. Une démonstration publique aura lieu lors de l’European Microwave Week à Utrecht.

En résumé, l’arrivée de la nouvelle solution tests haute fréquence semi-conducteurs par MPI Corporation marque une étape clé pour l’industrie. Cette technologie combine précision, innovation et simplicité. Elle s’adresse à tous ceux qui souhaitent propulser leurs tests à des niveaux de performance inégalés. Les ingénieurs et chercheurs bénéficient désormais d’un outil fiable, rapide et simple pour accompagner la croissance des technologies de demain.

