Avancée majeure pour les tests haute fréquence semi-conducteurs
Le domaine des tests haute fréquence semi-conducteurs évolue rapidement. Les besoins des ingénieurs grandissent avec l’avancée des nouvelles technologies. MPI Corporation répond à cette demande avec une innovation remarquable, offrant une solution complète pour des mesures précises jusqu’à 250 GHz.
Une nouvelle solution pour des tests haute fréquence à 250 GHz
MPI Corporation dévoile un système intégré qui révolutionne les tests haute fréquence semi-conducteurs. Ce système associe les sondes TITAN™ et la plateforme de tests pour mesurer avec précision sur une large bande. Les ingénieurs peuvent ainsi atteindre des fréquences sub-thz avec une grande fiabilité. Grâce à cette solution, il devient possible de réaliser des mesures étalonnées jusqu’à 250 GHz en une seule opération.
L’innovation des sondes TITAN™ pour la précision sub-THz
Les nouvelles sondes TITAN™ T250MAK et T250MSK repoussent les limites du test. Grâce à leur interface coaxiale à large bande, elles garantissent une précision optimale. Plusieurs caractéristiques clés améliorent la prise en main :
- Perte d’insertion très faible tout au long de la bande de fréquences
- Stabilité mécanique assurant un contact fiable à chaque essai
- Visibilité unique et protecteur de pointe rétractable pour la sécurité
- Disponibilité en simple ou double configuration selon les besoins
Ces innovations simplifient la tâche des ingénieurs, tout en assurant des résultats stables.
Des fonctionnalités adaptées aux besoins des ingénieurs semi-conducteurs
Le système de MPI offre de nombreuses possibilités :
- Mesure modulée à large bande, même pour des signaux non linéaires
- Intégration facile avec d’autres instruments de test
- Chaîne complète pour la caractérisation avancée des dispositifs
La solution est déjà installée sur plusieurs sites en Asie et aux États-Unis. Une démonstration publique aura lieu lors de l’European Microwave Week à Utrecht.
En résumé, l’arrivée de la nouvelle solution tests haute fréquence semi-conducteurs par MPI Corporation marque une étape clé pour l’industrie. Cette technologie combine précision, innovation et simplicité. Elle s’adresse à tous ceux qui souhaitent propulser leurs tests à des niveaux de performance inégalés. Les ingénieurs et chercheurs bénéficient désormais d’un outil fiable, rapide et simple pour accompagner la croissance des technologies de demain.
Lisez notre dernier article tech : iPhone 18 : vers une Dynamic Island plus discrète, mais pas encore invisible