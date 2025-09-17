Actualités

iPhone 18 : vers une Dynamic Island plus discrète, mais pas encore invisible

il y a 4 heuresDernière mise à jour: 17 septembre 2025
iPhone 18

Apple prépare une évolution notable du design pour ses prochains iPhone 18. Selon les dernières fuites, la célèbre Dynamic Island pourrait être significativement réduite. Ce qui offrirait un écran plus épuré sans pour autant faire disparaître les capteurs frontaux. Cette nouveauté, très attendue par les fans de la marque, marque une étape intermédiaire avant l’intégration complète des capteurs sous l’écran.

L’iPhone 18 pourrait avoir une encoche plus fine grâce à des composants miniaturisés

Alors que l’iPhone 17 n’a pas apporté de changement majeur à ce niveau, l’iPhone 18 pourrait inaugurer une nouvelle approche. Apple chercherait à affiner la zone d’interaction sans compromettre les performances de Face ID ni la qualité de la caméra frontale. Une transition progressive qui pourrait différencier les modèles standard et Pro.

La Dynamic Island, introduite pour remplacer l’encoche classique, regroupe les capteurs TrueDepth et la caméra frontale. Pour la réduire, Apple miserait sur des composants plus compacts, capables de s’intégrer dans une zone plus étroite. Cette optimisation permettrait de libérer davantage d’espace sur l’écran, tout en conservant les fonctionnalités essentielles.

Cependant, les capteurs ne seront pas encore placés sous l’écran. Les contraintes techniques liées à la captation de lumière et à la précision du Face ID rendent cette intégration complexe. Apple préfère donc améliorer l’existant plutôt que de risquer une baisse de qualité.

Une différenciation entre les modèles standard et Pro

Les rumeurs indiquent que l’iPhone 18 standard bénéficierait d’une Dynamic Island plus fine. Tandis que les modèles Pro pourraient amorcer une transition vers un Face ID sous l’écran. Cette distinction renforcerait la segmentation entre les gammes, en réservant les innovations les plus audacieuses aux versions haut de gamme.

Ce choix stratégique permettrait à Apple de tester progressivement la nouvelle technologie avant une adoption plus large, probablement avec l’iPhone 19. En attendant, les utilisateurs pourront profiter d’un design plus élégant et d’une expérience visuelle améliorée. La réduction de la Dynamic Island s’annonce comme l’un des changements les plus visibles de la prochaine génération d’iPhone.

