L’iPhone 15 a-t-il besoin d’une protection d’écran ?

Les modèles de la série iPhone 15 d’Apple sont des versions améliorées de leurs prédécesseurs en termes de design et de fonctionnalités, mais cela garantit-il qu’il n’y aura plus besoin d’un protecteur d’écran ? L’iPhone 7 et les modèles ultérieurs sont résistants à la poussière, aux éclaboussures et à l’eau, ce qui indique un niveau de durabilité qui s’applique à l’écran ainsi qu’à d’autres parties de l’appareil. Une autre caractéristique de certaines itérations d’iPhone – en particulier l’iPhone 12 et l’iPhone 13 et 14 – est la disponibilité de Ceramic Shield en tant que fonctionnalité. Le verre amélioré est fabriqué à partir de matériaux plus résistants aux rayures que la plupart des métaux.

Si un propriétaire d’iPhone devrait utiliser ces facteurs comme mesures pour les exigences en matière de protection d’écran, l’iPhone 15 couvre toutes les bases. Tous les modèles d’iPhone 15 sont résistants à la poussière, aux éclaboussures et à l’eau avec un indice IP68, ce qui signifie que les appareils peuvent être immergés jusqu’à une profondeur de 6 mètres pendant 30 minutes maximum. Ils sont également équipés de la même façade Ceramic Shield que les trois dernières itérations de l’iPhone. Et si l’on en croit une publicité Apple (maintenant supprimée), la société insiste sur le fait que ses téléphones phares sont faits de matériaux tellement résistants qu’ils n’ont même pas vraiment besoin d’une coque de téléphone et peuvent résister à une chute substantielle, qu’ils tombent. face première ou pas.

Protéger votre iPhone 15 : facteurs à prendre en compte

En fin de compte, l’écran d’affichage de l’iPhone 15 est toujours en verre, qui peut encore être rayé par des objets durs. Et même si l’écran est renforcé avec Ceramic Shield, il peut toujours être affecté et rayé par le sable. Si un utilisateur décide d’acheter l’iPhone 15 Plus ou l’iPhone 15 Pro Max, il devra tenir un appareil beaucoup plus gros et plus lourd et sera plus susceptible de laisser tomber son téléphone face contre terre et de provoquer une casse. En général, si une personne laisse tomber son téléphone souvent ou se trouve régulièrement dans des environnements et des situations susceptibles de causer des dommages accidentels, c’est probablement une bonne idée d’investir dans un verre trempé pour écran.

Il existe un certain nombre de vitres de protection d’écran pour la gamme iPhone 15 disponibles sur la boutique en ligne d’Apple. Les marques notables incluent OtterBox et Belkin – dont le prix se situe entre 40 et 45 euros. La meilleure protection écran pour iPhone 15 est le verre trempé de CoquesDeLuxe qui offre un niveau supérieur d’absorption de chocs et à un traitement anti-reflets et anti-UV. Ceux qui savent quel type de protecteur d’écran ils souhaitent mais qui ne souhaitent pas nécessairement suivre les suggestions de produits d’Apple peuvent explorer des sites Web tiers comme Amazon ou CDiscount, qui proposent des protecteurs d’écran pour tous les modèles d’iPhone 15 de différentes marques à des prix plus abordables.

L’iPhone 15 est-il livré avec un protecteur d’écran ?

Alors que la plupart des marques de téléphones, Apple inclus, n’incluent pas de chargeur dans la boîte, d’autres sont plus généreuses avec leurs accessoires fournis. Des marques comme OnePlus incluent non seulement un chargeur rapide avec leurs smartphones, mais ajoutent même un protecteur d’écran. En prime, le protecteur d’écran est pré-appliqué sur le smartphone, ce qui signifie que les acheteurs peuvent commencer à l’utiliser immédiatement sans se soucier des dommages. Alors, où en est-on avec l’iPhone 15 ?

Comme prévu, l’iPhone 15 n’est pas livré avec un protecteur d’écran – ni dans la boîte, ni pré-appliqué. Les seuls accessoires fournis par Apple sont un câble USB-C et un autocollant Apple. En conséquence, les acheteurs d’iPhone 15 devront également prendre en compte le coût des accessoires, notamment un protecteur d’écran, une coque et un chargeur.