Célébrez le 10e anniversaire de la Biennale de Design de Gwangju en Corée du Sud

Vous êtes fan de design et vous vivez en Asie ? Ne cherchez pas plus loin, la Biennale de design de Gwangju en Corée du Sud est là pour vous. Cette année, elle célèbre son 10e anniversaire avec une exposition incroyable qui promet de vous émerveiller avec la diversité unique du design tout en vous donnant un avant-goût du style et des saveurs caractéristiques de Gwangju en Corée du Sud.

Préparatifs de la Biennale de Gwangju

L’événement, qui se déroulera du 7 septembre au 7 novembre 2023, approche à grands pas et l’équipe de la Biennale de Gwangju en Corée du Sud est en plein dans les préparatifs. Selon Nah Ken, le directeur général, la grande ouverture prévue pour le 6 septembre promet d’être immanquable. Plus de 500 invités nationaux et internationaux sont attendus à l’événement, ce qui marque la première apparition en face à face à 100% depuis le début de la pandémie de covid-19.

Cette année, le thème de la Biennale est « Meet Design« . Nah Ken, déclare que l’exposition illustrera comment la technologie et le design convergent pour créer des produits innovants et comment le design converge avec la culture, le mode de vie et les affaires pour transformer nos vies. Le thème résonne fort en cette période où la COVID-19 a interrompu notre contact physique.

Des partenariats mondiaux

Une des particularités de la Biennale de cette année est qu’elle mettra en avant les « projets de design mondiaux » en collaboration avec des entreprises basées à Gwangju en Corée du Sud . L’idée est de créer une synergie internationale pour maximiser l’industrialisation et la valeur économique.

La Biennale de Gwangju révèlera également des produits issus de collaborations entre des designers de renommée mondiale et des entreprises locales. Cette initiative offre une occasion exceptionnelle aux entreprises et designers de Gwangju de rencontrer des designers de classe mondiale et de globaliser leurs idées et designs.

Gwangju Design Biennale interview Nah Ken, Chief Director of Gwangju Design Biennale

Le facteur « fascination »

Nah Ken attribue le succès et l’engagement du public lors de chaque Biennale de Gwangju au fait que le design est intrinsèquement lié à nos vies. Pour rehausser cette fascination, cette édition de la Biennale est préparée comme un événement de « satisfaction des cinq sens » où les visiteurs peuvent voir, profiter et expérimenter le design à plusieurs niveaux sensoriels. Le but est de rendre la Biennale encore plus agréable et satisfaisante pour le public.

Le fourth Industrial Revolution sera également mis en lumière lors de l’exposition « Technology » avec des appareils IoT sur mesure, des systèmes de travail collaboratifs entre humains et robots, des bras robotiques et des « exosuits », qui sont des robots portables.

Enfin, Nah Ken espère que la Biennale de Gwangju mettra en lumière la ville sur la scène mondiale, attirera un grand nombre de visiteurs et touristes internationaux et contribuera à l’avancement prospère de Gwangju.

N'oublions pas que le bon design rend tout le monde heureux. Et si le design est l'outil pour une vie meilleure et un monde meilleur, pourquoi ne pas commencer par la Biennale de Design de Gwangju ?