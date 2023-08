BLUETTI IFA 2023 : découvrez l’impressionnant système de batterie domestique EP760 !

Fidèle à sa réputation de leader de l’innovation en matière de stockage d’énergie propre, BLUETTI est de nouveau sur le point de frapper fort. La marque annonce la présentation de son nouveau système de batterie domestique l’EP760 lors de l’exposition IFA 2023 à Berlin, du 1ᵉʳ au 5 septembre. Mais ce n’est pas tout, d’autres centrales électriques tout aussi impressionnantes seront révélées.

La nouvelle star de l’IFA : BLUETTI EP760

Produit phare du salon IFA, le BLUETTI EP760 a tout pour impressionner. Ce système de stockage d’énergie modulaire propose une capacité allant jusqu’à 19,8 kWh. Il reste flexible grâce à l’incorporation de batteries B500, autorisant ainsi les utilisateurs à personnaliser leur propre système de stockage d’énergie. Mais sa caractéristique la plus impressionnante est sans doute sa capacité à basculer en source d’énergie continue en 10 ms seulement en cas de coupure de courant.

Avec une puissance monophasée de 7600 W, l’EP760 peut alimenter tous les appareils ménagers, y compris les plus gourmands en énergie, sans interruption. De plus, les propriétaires qui le connectent à un système solaire peuvent stocker l’énergie solaire gratuite avec un taux maximal de 9000 W. Et pour couronner le tout, BLUETTI équipe ses systèmes avec des batteries LiFePO4, offrant une durée de vie de plus de 10 ans.

Des générateurs pour tous les besoins

BLUETTI ne s’arrête pas là à l’IFA et annonce également la présentation de générateurs de petite et moyenne taille, tels que l’AC60 et le générateur polyvalent AC180, pour répondre à tous les besoins et toutes les situations. De plus, deux nouveaux modèles, l’AC60P et l’AC180P, ainsi que de nouveaux panneaux solaires pour balcon seront bientôt disponibles en mode offline.

« Nous sommes toujours motivés par notre mission de fournir des solutions d’énergie propre qui donnent de nouvelles opportunités aux communautés et aux particuliers », a déclaré James Ray, porte-parole de BLUETTI. « Nous sommes ravis d’introduire notre tout dernier système EP760 et d’autres produits innovants à l’IFA, offrant ainsi plus d’options d’accès à l’énergie et plus de liberté pour tous.»

Rendez-vous à l’IFA 2023

Prévu du 1ᵉʳ au 5 septembre 2023, l’IFA 2023 sera l’occasion de découvrir en personne ces nouvelles avancées technologiques en matière d’énergie verte. A cette occasion, BLUETTI offrira de nombreux avantages aux visiteurs de son stand, dont une réduction de 80% sur certains kits, la possibilité de discuter et de boire un verre avec les équipes BLUETTI, ainsi que de mettre la main sur de nombreux cadeaux.

Restez donc à l’affût, un vent de renouveau souffle sur le monde de l’énergie propre grâce à BLUETTI et son engagement inspirant pour un futur plus durable. Alors, prêts à partager cette révolution énergétique ?