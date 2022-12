17 services coréens sans contact qui s’adaptent

Le ministère des Sciences et des TIC et l’Agence nationale de promotion de l’industrie des TI en Corée ont annoncé que, pour la deuxième fois, ils favoriseront et soutiendront 17 entreprises qui se sont spécialisées dans les services sans contact. Cela vise à progresser vers une société numérique inclusive, à la fois plus sûre et plus confortable, et fait partie de la plus grande « stratégie numérique coréenne ». Les entreprises vont se développer à l’étranger, à la suite de plusieurs mises à niveau des services.

Depuis que la pandémie a fait des ravages sur de nombreux secteurs tels que l’éducation et les services, créant de nombreux obstacles à un service efficace et sanitaire, la demande pour que tout soit aussi sans contact que possible a augmenté.

Parmi les entreprises sélectionnées, il y avait des services d’éducation et d’évaluation, des solutions Big Data et un système de gestion des véhicules qui permet un bon déroulement des affaires malgré des facteurs externes comme la crise sanitaire.

Insighter

Insighter utilise la technologie des big data et de l’intelligence artificielle pour analyser les dessins des enfants et facilite la psychanalyse. Il fournit gratuitement divers tests appelés « imomtae ». Cela est très demandé, car l’intérêt pour la psychologie des enfants a augmenté ces dernières années et des baisses significatives des coûts sociaux et économiques sont prévues, lorsque le fardeau du conseil coûteux est assoupli par le service.

L’entreprise a prévu des collaborations avec l’hôtel de ville de Goyang, l’Association de l’Académie de Goyang et le Centre pour enfants Iksan à Jeollabuk-do.

Technologie JCF

JCF Technology a créé une plate-forme d’IA et de cloud pour l’information sur la santé nommée « McKare Solution ». Le service utilise des capteurs de biosignal sans contact pour surveiller la santé des personnes âgées et répond aux signaux d’urgence tels que les chutes et les signaux vitaux.

Le service sera utilisé comme filet de sécurité pour divers secteurs de la santé, tels que le service de soins aux personnes âgées, le service de surveillance de la santé de contact gratuit et le système d’intervention d’urgence. L’expansion à l’étranger est également mise à jour, grâce à des contrats au Moyen-Orient et à des démonstrations pour des partenaires européens potentiels.

Infocar

Société coréenne numéro 1 OBD (On Board Diagnostics), Infocar assume le rôle d’un mécanicien en route. Le service de gestion des véhicules basé sur l’IA peut détecter automatiquement les anomalies et informe le conducteur du kilométrage qui reste et de toute réparation nécessaire.

La technologie de la norme de communication CAN-Bus a été appliquée, ce qui signifie que le service est maintenant disponible en 16 packs de langues, y compris l’anglais, le chinois et l’allemand. 10 millions d’utilisateurs ont maintenant téléchargé le service, dont 90 % à l’étranger. L’algorithme de données est maintenant mis à jour en permanence, afin de permettre une expansion continue sur le marché mondial.

Un nouveau secteur de services indispensable

La valeur et le rôle du numérique dans le secteur des services de contact et gratuits augmentent dans le monde entier, et nous devons bien l’utiliser, comme une occasion de nous développer à l’étranger pour nos principales entreprises numériques. Nous continuerons à soutenir généreusement afin que le contact – les services gratuits imprègne naturellement notre vie quotidienne, et que tous les citoyens ne soient pas exclus des avantages numériques. Seong-Wan Hong, directeur général de l’industrie de l’information et de la communication du ministère de la Science et des TIC

