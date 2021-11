« BEST OF WOW 2021 » sélectionne les meilleurs entreprises de TIC

Les principaux médias de Chine, de France, du Vietnam et des États-Unis ont sélectionné les nominés pour les « BEST OF WOW 2021 Awards » au sein des entreprises participant au salon World Online ICT. Les entreprises sélectionnées pour le « TOP 5 », proposent d’excellentes technologies. Cinq médias de cinq pays, dont la Chine (SINA), la France (Le Café Du Geek), le Vietnam (Vietnamplus), les États-Unis (Geekazine) et AVING USA, ont participé.

Le ministère des Sciences et des TIC (ministre Hye-sook Lim) et l’Association coréenne de promotion des TIC (président Jung-ho Park) ont décerné ce prix pour offrir des opportunités promotionnelles mondiales telles que des reportages à l’étranger aux entreprises participant à WOW en difficulté de gestion.

Les 5 entreprises qui ont remporté les prix Best of WOW 2021 sélectionnées par les médias du monde entier sont les suivantes.

Cloud N (Sélectionné par Lecafugeek, France)

ETRI (Korea Electronics and Telecommunications Research Institute, Sélectionné par China SINA)

StudioCoin (Sélectionné par AVING USA)

jastecM (Sélectionné par Geekazine , États-Unis)

Safeware (Vietnam Plus)

CloudN – La TIC sélectionné à WOW 2021 par Le Café Du Geek

CloudN a plus de 10 ans d’expérience en R&D dans le domaine de la recherche et du développement en R&D, ainsi que dans le conseil en bâtiment respectueux de l’environnement, le conseil en conception d’économie d’énergie ESCO, le développement de logiciels et de systèmes matériels pour l’environnement énergétique. C’est une solution qui permet de facilement connecter une maison ou un magasin et d’adapter les dépenses énergétiques en fonction des présences humaines.

Institut de recherche en électronique et télécommunications (ETRI)

Depuis sa création en 1976, l’Electronics and Telecommunications Research Institute (ETRI) est le plus grand institut de recherche coréen financé par le gouvernement sur les TIC (technologies de l’information et de la communication) qui a mené la croissance remarquable de l’industrie coréenne de l’information et de la communication.

En outre, il soutient la croissance innovante nationale grâce au développement de technologies de superintelligence, de super-performance, d’hyper-connectivité et d’ultra-réalisme.

Studio Coin

Studio Coin Co., Ltd. (PDG Sae-ron Kim) est une entreprise spécialisée dans la réalité virtuelle (VR) et la réalité augmentée (AR) qui étend les rêves des enfants à l’infini en réalisant des espaces et des objets qui n’ont pas été réellement vécus.

Récemment, elle est entrée dans le domaine de la santé et a récemment développé un dispositif de traitement numérique pour aider les patients souffrant de « trouble de stress post-traumatique (TSPT) » dans les accidents de la route et a reçu l’approbation pour le premier essai clinique d’un dispositif médical numérique à Gwangju.

JastecM

JastecM (PDG Yong-beom Baek) a été créé par la fusion de Jastec Co., Ltd., une société de développement d’équipements d’inspection automobile qui a accumulé un savoir-faire technologique depuis 1990, et Infinity Plus Co., Ltd., une société de solutions IoT . Depuis sa fondation en 2016, elle est à la tête de la norme mondiale ISO TC204 WG17 (Division des transports intelligents) avec une recherche technique continue et a atteint un établissement de norme internationale en décembre 2020. Actuellement, elle fournit des produits IoT automobiles moins chers et plus optimisés en ligne avec l’évolution de l’environnement IoT.

Safeware

Safeware est une entreprise qui développe et fabrique des airbags portables pour la protection du corps humain. Elle a développé et commercialisé des systèmes de sécurité dans divers domaines, notamment des combinaisons de protection antichute industrielles, des vélos, de l’équitation, des sports nautiques et des gilets de sauvetage pour les combinaisons de protection antichute pour personnes âgées, des airbags anti-suffocation pour nourrissons et des tubes de sauvetage pour lancer des drones.

En reconnaissance de son excellence, elle a été sélectionnée comme une startup TOP3 sélectionnée par l’IEEE au CES 2020 aux États-Unis et est reconnue pour sa technologie et son innovation au pays et à l’étranger, y compris d’excellents produits d’approvisionnement et d’excellents prototypes d’innovation.

Et pour finir, une petite photo de toutes les entreprises et les médias présent lors de cette conférence WOW 2021 sur Zoom (saurez vous trouver Léo ?)