Crosscall annonce son Action-X5 : le digne héritier du Trekker-X4 ?

L’hiver arrive, le froid, la neige, mais aussi les cadeaux de Noël qu’il faut déjà commencer à prévoir. C’est la période parfaite pour se procurer le tout dernier née de chez Crosscall : le Action-X5. Pour rappel, Crosscall est une marque française, basée à Aix-en-Provence, spécialiste des smartphones résistants, durable et donc plus écologique.

Un héritage sportif

Pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, il y a deux ans, nous testions le Trekker-X4. Ce dernier embarque une véritable action-cam. Et bien entendu, nous retrouvons cette technologie dans le tout nouveau Action-X5. Bien entendu le tout a été optimisé et offre une bien meilleure qualité photo. Nous retrouvons une caméra 48MP avec un angle de 80° ainsi qu’une seconde caméra grand-angle (120°) de 13MP.

Comme à son habitude, Crosscall a mis tout son savoir-faire dans la création de son Action-X5. Des capteurs photo aux lignes du smartphone, tout est inspiré du monde du sport. Les matériaux sont robustes et offrent une résistance militaire US-MIL-STD-810H.

Et les caractéristiques ?

Qu’on se le dise, les smartphones Crosscall n’ont jamais eu les performances les plus élevées du marché, mais il faut dire que ce n’est pas ce qui est recherché. Le but de cet Action-X5 est d’avoir un smartphone résistant, qui tient sur la durée et qui pourra vous accompagner dans toutes vos aventures sans jamais vous lâcher. Mais vous pourrez retrouver ci-dessous toutes les informations importantes en rapport avec les caractéristiques du smartphone

Taille d’écran 5.45″ avec un ratio 18/9 Résolution d’écran 1440×720 pixels (HD+) Processeur QUALCOMM® SM6115 Mémoire RAM 4Go Stockage 64Go (extensible via micro SD) Capacité de batterie 3850 mAh Résistance à l’eau IP68

Pour ce qui est des fonctionnalités vous vous doutez, mais nous retrouvons bien entendu les classiques Made In Crosscall. Commençons par l’application X-TALK, qui permet de transformer votre téléphone en talkie-walkie. Pour ce qui est de l’utilisation dans des conditions difficiles nous avons la présence des technologies WET TOUCH et GLOVE TOUCH. Elles permettent d’utiliser l’écran même avec les doigts mouillés, ou avec des gants.

Et le prix ?

Si vous souhaitez vous procurer ce Crosscall Action-X5, sachez qu’il vous en coutera 549,90€ sur le site officiel. Il est difficile aujourd’hui de juger ce tarif, nous attendrons d’avoir le produit entre les mains avant de vous en dire plus.

Et vous, quel est votre avis sur cette nouveauté ?