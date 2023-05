iPhone 15 Pro Max : le nouveau capteur photo principal finalement pour l’iPhone 16 Pro Max

Les rumeurs vont bon train depuis quelques mois autour de l’iPhone 15 Pro Max. Étant donné que nous sommes encore loin du lancement des smartphones par Apple, les sources réajustent leurs prédictions au fur et à mesure des semaines. C’est notamment le cas autour du nouveau capteur photo principal de ce modèle. Finalement, il serait prévu pour une autre génération, plus précisément pour l’iPhone 16 Pro Max.

Avoir vu juste est l’objectif premier du leaker, notamment pour avoir une bonne réputation auprès des médias autour de ses prédictions, qui les relayeront par la suite. Revegnus nous dévoile d’ailleurs beaucoup d’information autour des iPhone en ce moment, notamment l’iPhone 15 Pro Max.

Il vient d’ailleurs de réajuster une de ses prédictions. Dans une publication Twitter, l’informateur explique que ce modèle disposera du même écran que l’iPhone 14 Pro Max, mais surtout du même capteur principal Sony IMX803. Il va ainsi à l’encontre d’une de ses déclarations de fin avril 2023.

iPhone 15 Pro Max

M12 Panel(Same as 14PM)

imx803(Same as 14PM)

3nm A17 Bionic

LPDDR5 8GB

😔 — Revegnus (@Tech_Reve) May 27, 2023

A cette période, Revegnus dévoilait que l’iPhone 15 Pro Max disposerait d’un nouveau capteur photo principal : le Sony IMX903, mesurant 1/1,4 pouce. Ses gros avantages étaient les suivants : plus de détails dans les images, et une meilleure captation de la lumière (améliorant ainsi les photos de nuit).

Cependant, le célèbre leaker Digital Chat Station vient de révéler que ce nouveau capteur principal serait finalement dédié pour l’iPhone 16 Pro Max (ou renommé Ultra). Revegnus réaffirme ainsi que le capteur n’arrivera pas sur l’iPhone 15 Pro Max, tout comme l’informateur ShrimpApplePro qui a répondu à sa publication par un « Oui ».

Outre cette information inhérente au capteur photo principal de l’iPhone 15 Pro Max, Revegnus souligne que deux changements inhérents à ce modèle : la puce A17 Bionic gravée en 3 nm et l’augmentation de la capacité de RAM à 8 Go, soit 2 Go de plus que les iPhone 14 Pro.

