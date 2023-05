Amazon Prime Gaming : les jeux et contenus offerts en juin 2023

Le mois de juin 2023 s’apprête à débuter. L’occasion pour Amazon de dévoiler la liste des jeux vidéo et contenus offerts durant cette nouvelle période grâce à Prime Gaming. Au total, 15 titres seront disponibles sur PC, dont Roguebook, Autonauts, SteamWorld Dig 2, Revita ou encore Neverwinter Nights: Enhanced Edition.

Après les 15 jeux vidéo offerts en mai 2023, Amazon est revenu avec des titres sur Prime Gaming à la fin du mois. Nous avons notamment appris que 8 nouveaux titres étaient récupérables : Beasts of Maravilla Island ; Calico ; DKO: Divine Knockout ; Double Kick Heroes ; Shattered: Tale of the Forgotten King ; Tiny Robots Recharged ; Tandem: A Tale of Shadows ; et Turnip Boy Commits Tax Evasion.

Désormais, Amazon nous parle des jeux et contenus offerts en juin 2023 avec Prime Gaming. Dans un récent billet de blog, la firme américaine partage ainsi la liste des 15 titres disponibles pendant ce premier mois estival de l’année :

1er juin : Sengoku 2 ; Mutation Nation.

8 juin : Soccer Brawl ; Over Top.

15 juin : The Super Spy ; Top Hunter ; SteamWorld Dig 2.

22 juin : Neverwinter Nights: Enhanced Edition ; Autonauts ; Revita.

29 juin : Roguebook ; Once Upon a Jester ; Gems of Destiny: Homeless Dwarf.



Pour finir, Amazon mentionne quelques contenus in-games offerts durant le mois de juin 2023 : le pack Wing of Wrath dans World of Tanks ; le skin D.Va Waveracer Legendary dans Overwatch 2 ; la capsule Prime Gaming dans League of Legends ; l’Epic Purple Shirt Transmog dans World of Warcraft. La firme américaine souligne aussi que du contenu est disponible pour Fall Guys, FIFA 23, Hearthstone, Last Ark ou encore New World.

