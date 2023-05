Meta Quest 3 : un casque VR plus fin et léger pour faire de l’ombre à Apple

Meta s’apprête à revenir sur le marché des casques de réalité virtuelle et augmentée d’ici la fin de l’année 2023. Nous devrions ainsi voir arriver le Meta Quest 3, offrant les deux technologies (soit de la réalité mixte). D’après un récent rapport de Mark Gurman, ce nouveau produit profiterait d’un bien meilleur format que le Quest 2, étant donné qu’il serait beaucoup plus léger et fin.

Durant la WWDC 2023, débutant avec une keynote le 5 juin, Apple compte lever le voile sur son premier casque de réalité mixte, supposément appelé Reality Pro. En entrant sur ce marché, la firme à la pomme envisagerait un modèle plus que premium, étant donné qu’il couterait la bagatelle de 3 000 $. À titre de comparaison, le Meta Qest Pro est à 999 dollars désormais (après un lancement à 1 499 dollars).

Cependant, Meta ne compte pas concurrencer Apple avec un produit aussi cher. En effet, le groupe de Mark Zuckerberg compte lancer le Meta Qest 3 d’ici la fin de l’année 2023. Misant plus sur la réalité mixte, ce nouveau modèle aurait de nombreux atouts dans son sac pour être rapidement adopté par le grand public.

Dans sa dernière newsletter Power On, Mark Gurman est tout simplement venu mettre la pression à Apple autour de son premier casque de réalité augmentée. En effet, le journaliste de chez Bloomberg est venu parler de l’essai de la première version du Meta Quest 3. Nous y apprenons ainsi que le casque est « beaucoup plus fin et plus léger » que le Quest 2.

Dans les détails, il explique : « Au lieu d’une façade grise d’apparence fade, il comporte trois zones de capteurs verticales en forme de pilule sur le devant. Les pilules gauche et droite comprennent chacune une caméra réelle couleur ainsi qu’une caméra standard ».

Ainsi, le Meta Quest 3 profiterait de caméras permettant de voir en temps réel son environnement sans avoir à retirer le casque. Contrairement au Quest 2, ces dernières seront en couleur. Cela permettrait ainsi d’avoir « plus de précision » et d’offrir « un rendu presque réaliste du monde réel », selon Mark Gurman.

Nous apprenons pour finir la présence d’un capteur de profondeur situé à l’avant du casque (non présent sur le Meta Quest Pro). Pour rappel, le Meta Quest 3 devrait être bien plus performant que le Quest 2 grâce à l’arrivée d’une toute nouvelle puce développée et optimisée de Qualcomm.

En attendant le lancement de ce nouveau casque, attendu pour le mois d’octobre 2023, Meta prépare un évènement pour ce 1er juin afin de présenter les jeux Quest prochains disponibles. Le teasing pourrait d’ailleurs débuter à cette période pour le Quest 3.

