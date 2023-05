Casque Apple : des performances et une immersion largement supérieures à la concurrence

Apple compte frapper fort durant la WWDC 2023 avec un tout nouveau produit : un casque de réalité mixte. D’après un récent rapport, les performances et l’immersion proposées par ce dispositif seraient bien supérieures à la concurrence, ce qui en ferait un de ses arguments de vente principaux. Malheureusement, des problèmes de production viendraient grandement ralentir les ventes au lancement.

Le premier casque de réalité mixte d’Apple fait largement parler de lui depuis plusieurs années, avec des rumeurs de plus en plus insistantes depuis plusieurs mois. Aux dernières nouvelles, nous apprenions que ce premier dispositif proposerait deux heures d’autonomie grâce à sa batterie externe. Bonne nouvelle, de nombreuses informations viennent d’être partagées par le Wall Street Journal, venant au passage confirmer de précédents rapports.

Pour commencer, le média américain explique qu’Apple compterait bel et bien annoncer son casque de réalité mixte durant la WWDC 2023. Pour rappel, l’évènement de lancement prendra place à Cupertino le 5 juin prochain. D’ailleurs, nous apprenons que plusieurs sessions de la conférence seront dédiées au développement de logiciels pour ce nouveau dispositif. Il faut dire que la firme américaine doit rapidement convaincre les développeurs afin qu’ils proposent de nouveaux usages à ce produit via diverses applications.

Le Wall Street Journal confirme ensuite que le lancement n’aura pas lieu rapidement après l’annonce. Nous apprenons d’ailleurs que la production de masse devrait débuter en septembre 2023 à cause de problèmes de fabrication ; et qu’Apple aurait « anticipé quelques problèmes de production ». Pour rappel, son prix de vente devrait avoisiner les 3 000 dollars et ses trois principaux cas d’utilisation seraient FaceTime, Apple Fitness+ ainsi que les jeux vidéos.

Le casque de réalité mixte est ensuite défini comme « expérimental » et « non conventionnel » par rapport à la plupart des autres produits Apple. Cela nous rappelle d’ailleurs un précédent rapport, qui mentionnait des inquiétudes en interne autour de ce nouveau produit. Nous apprenons tout de même que les capacités du casque en feraient son argument de vente principal. Selon le Wall Street Journal, Apple offrait « des niveaux de performance et d’immersion plus élevés » que la concurrence.