Mac : des modèles avec puce M3 disponibles dès la fin de l’année 2023 !

Après les puces M2, Apple envisagerait de vite passer à la génération suivante avec les M3. La période de lancement commence d’ailleurs à se préciser. D’après le journaliste Marc Gurman de chez Bloomberg, l’arrivée de premiers Mac embarquant ce nouveau processeur devrait avoir lieu au plus tôt en fin de l’année 2023, ou en début d’année 2024.

Concept : @ld_vova

Avec l’introduction de ses propres puces sur les Mac, Apple propose de bien meilleures performances que les processeurs Intel auparavant utilisées. L’efficience énergétique de ses ordinateurs a aussi fortement été améliorée. Après les M1 en novembre 2020, nous avons eu droit aux M2 avec le nouveau MacBook Air en juin 2022. La génération M3 ne serait maintenant plus qu’à un semestre de nous.

Depuis plusieurs mois, les futures puces Apple Silicon font parler d’elles. Aux dernières nouvelles, l’emploi de la M3 sur le MacBook Air 15 pouces a été réfuté ; et son arrivée sur l’iMac a été confirmée pour le deuxième semestre 2023. Bonne nouvelle, tout porte à croire que cette période soit la bonne pour cette génération.

Dans sa dernière newsletter Power On, Mark Gurman a en effet expliqué que les premiers Mac avec puce M3 arriveraient dès la fin de l’année 2023, voire en début 2024. Nous ne savons pas explicitement quels modèles seraient lancés à cette période. Le journaliste de chez Bloomberg précise tout de même qu’Apple travaille sur des versions M3 des MacBook Pro, MacBook Air et iMac.

Le rapport apporte ensuite des précisions intéressantes autour de cette nouvelle puce. En se basant sur des logs de développeurs d’applications fonctionnant sur des prototypes de Mac M3, Mark Gurman partage la configuration de la déclinaison Pro.

Dans le cas où la configuration de puce actuellement en test se concrétise, la M3 Pro proposerait 12 cœurs CPU et 18 cœurs GPU, et prendrait en charge jusqu’à 36 Go de RAM. Cela représente 2 cœurs CPU et GPU supplémentaires par rapport à la M2 Pro, mais aussi une capacité de RAM maximale rehaussée de 4 Go.