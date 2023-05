iPhone 15 et 15 Plus : une grosse nouveauté en approche pour la partie photo !

Les dernières générations d’iPhone non-Pro n’offrent pas de grosses nouveautés. Bonne nouvelle, les iPhone 15 et 15 Plus devraient faire exception à la règle en cette année 2023. Un nouveau rapport mentionne en effet que ces deux modèles profiteraient d’une belle évolution du côté de la partie photo, en embarquant le capteur photo 48 Mpx des iPhone 14 Pro et 14 Pro Max.

En 2022, Apple est venu apporter un gros changement du côté de la partie pour des iPhone 14. Plus précisément, les modèles Pro et Pro Max ont eu droit à un nouveau capteur principal de 48 Mpx (contre 12 Mpx auparavant). Cette amélioration devrait arriver sur de nouveaux modèles en 2023.

L’analyste Jeff Pu a en effet partagé dans un nouveau rapport (consulté par 9to5Mac) que ce dernier prendrait place dans les iPhone 15 et 15 Plus à la rentrée. Cependant, l’arrivée d’une nouveauté aussi importante sur les iPhone 15 et 15 Plus pourrait avoir un impact négatif sur la production, et donc la période de lancement.

Jeff Pu explique en effet qu’Apple rencontrait des difficultés pour obtenir les composants de ce nouveau capteur de 48 Mpx. Si ces dernières venaient à persister, la commercialisation de ces modèles pourrait être décalée de quelques semaines. L’analyste souligne ainsi qu’il « continuera à surveiller les risques liés au calendrier de production ».

En attendant des actualisations à ce sujet, il estime que les modèles non-Pro et Pro devraient être lancés en même temps durant le mois de septembre 2023.

Pour finir, Jeff Pu réitère dans son rapport certaines nouveautés des prochains smartphones Apple : l’arrivée de l’USB-C sur tous les iPhone 15 ; la puce A17 pour les modèles Pro et Pro Max, contre la A16 pour les iPhone 15 et 15 Plus ; un châssis en titane sur les Pro ; un capteur périscope sur le Pro Max ; ou encore des capacités de stockage similaires aux iPhone 14.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article iPhone 15 Pro Max : la grosse amélioration du zoom optique se confirme !