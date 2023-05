Disney+ : voici les séries et films disponibles en mai 2023

Mai 2023 est maintenant bien en place. Dans le cas où vous êtes en manque de séries, de films ou de documentaires, et avez un abonnement à Disney+, il est grand temps de jeter un coup d’œil aux nouveautés du mois. Sachez tout simplement que Star Wars est mis à l’honneur, tout comme l’artiste Ed Sheeran, mais aussi les Kardashian. Les fans de Grey’s Anatomy et West Side Story seront aussi aux anges.

Comme à son habitude, le compte officiel français de Disney+ révèle les grosses nouveautés du mois sur Twitter. Du côté des séries, la plateforme de streaming fait plaisir aux fans de Star Wars avec la saison 2 de Vision, mais aussi d’Ed Sheeran avec un documentaire en quatre épisodes. Nous avons aussi droit à de nouvelles productions originales, comme Une lueur d’espoir, Américain de Chine et The Clearing. Pour les films, nous avons droit à la récente comédie musicale West Side Story de Steven Spielberg et surtout le nouveau film exclusif Disney+ nommé Le Cratère.

2 mai :

Une lueur d’espoir – Saison 1 (épisode 1 et 2).

3 mai :

Pocoyo – Saison 4 ;

Ed Sheeran : la somme de tout – Mini-série ;

Psy Summer Swag 2022.

4 mai :

Star Wars : Visions – Volume 2 ;

Star Wars Les Aventures des Petits Jedi.

5 mai :

Le temple disparu de l’Empire Inca ;

Taste the Nation with Padma Lakshimi – Saison 1 et 2.

10 mai :

Lambert contre Lambert : Au Nom De Vincent – Mini-série ;

Born This Way – Saison 1 ;

Ultra Violet & Black Scorpion – Saison 1 ;

Justified – L’intégrale.

12 mai :

West Side Story ;

Le Cratère ;

Les cités perdues d’Albert Lin : L’arche de Noé.

17 mai :

Tara Duncan ;

Grey’s Anatomy – Saison 18.

19 mai :

Les blancs ne savent pas sauter.

24 mai :

The Clearing – Saison 1 (épisode 1 et 2) ;

Américain de Chine – Saison 1.

25 mai :

Les Kardashian – Saison 3.

26 mai :