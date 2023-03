Casque Apple : des inquiétudes en interne autour de ce nouveau produit

Le casque de réalité mixte d’Apple ne fait pas l’unanimité en interne. En effet, de nombreux employés actuels et anciens sont assez sceptiques sur le projet. Dans une récente publication du New York Times, nous apprenons plusieurs de leurs inquiétudes, que ce soit au niveau du prix, de l’utilité et d’un marché incertain autour de ce produit.

Le développement du casque de réalité mixte d’Apple semble encore poser problème. Aux dernières nouvelles, nous vous dévoilions que des tensions en interne autour de la haute direction et de l’équipe de développement, impliquant ainsi un lancement précoce de ce produit en 2023. Les choses ne semblent cependant pas s’arranger en interne.

Le New York Times a en effet partagé les inquiétudes de huit anciens et actuels employés de la firme à la pomme. Dans les détails, le média rapporte tout d’abord que plusieurs personnes auraient quitté le projet en raison de doutes autour de son potentiel. L’utilité de ce premier casque de réalité mixte, supposément appelé Reality Pro, serait ainsi remise en cause. D’ailleurs, nous apprenons que certaines membres de la direction d’Apple ont remis en question les perspectives de ce nouveau produit.

Outre le fait de quitter l’entreprise face à ces divergences, nous apprenons que des employés ont été renvoyés pour manque de progrès autour du développement de certaines fonctionnalités de ce casque de réalité mixte. Cela concernerait notamment Siri. Apple éprouverait ainsi des difficultés à développer le système d’exploitation de son casque de réalité mixte. Un précédent rapport de Mark Gurman dévoilait d’ailleurs que la firme américaine avait décidé de concentrer ses équipes autour de l’OS de ce produit, au lieu d’iOS 17.

Le New York Times rapporte ensuite que le prix de lancement serait aussi un signe d’inquiétude dans l’entreprise. En effet, les précédents rapports mentionnent que le casque de réalité mixte couterait pas moins de 3 000 dollars aux utilisateurs. Même si un autre produit de ce type, plus abordable, est en cours de développement, il est encore difficile d’estimer le succès de ce nouveau produit auprès des consommateurs.

Pour finir, le célèbre média confirme ses précédents rapports autour du casque de réalité mixte d’Apple : la présence d’un design en fibre de carbone, d’une batterie externe, de caméras orientées vers l’extérieur, de deux lentilles 4K, de verres correcteurs pour les porteurs de lunettes et d’une molette similaire à celle de l’Apple Watch pour augmenter ou réduire la réalité augmentée.

