Apple Watch : un capteur de glucose disponible d’ici 3 à 7 ans

Apple travaille d’arrache-pied pour ajouter un capteur de glucose à ses Apple Watch. Cette avancée permettrait ainsi aux diabétiques de profiter d’une solution non intrusive pour suivre leur taux de sucre dans le sang ; et à Apple de gagner de nouveaux clients. Un récent rapport du journaliste Mark Gurman vient souligner que le développement de cette technologie prendrait encore 3 à 7 ans avant d’arriver sur les montres connectées de la firme à la pomme.

L’avenir des Apple Watch se précise de plus en plus. Nous avons notamment entendu parler dernièrement d’un écran micro-LED pour le prochain modèle Ultra, mais aussi d’un bracelet pouvant changer de couleur en fonction de ce que vous portez ou le faire dès que vous le mettez à votre montre.

La partie santé s’apprête aussi à connaitre un gros changement sur les Apple Watch. En février, Mark Gurman soulignait ainsi qu’Apple continuait de développer un capteur de glucose, permettant ainsi aux utilisateurs de suivre leur glycémie sans avoir à se faire régulièrement une piqure. Le journaliste de chez Bloomberg vient d’ailleurs de reparler de l’avancée autour du développement de cette technologie.

Dans sa dernière newsletter Power On, il explique tout d’abord qu’Apple doit encore « améliorer les algorithmes et les capteurs intégrés » à l’Apple Watch afin d’intégrer cette technologie aux Apple Watch. En plus de cela, la firme à la pomme est encore face à un défi de miniaturisation afin de faire rentrer tout cela dans le boitier de l’Apple Watch.

Ainsi, Mark Gurman estime que l’introduction du capteur de glucose permettant le suivi de la glycémie « prendra encore au minimum trois à sept ans ». Pour rappel, le développement de cette technologie a débuté depuis une dizaine d’années, avec le rachat en 2010 de l’entreprise RareLight. Des discussions préliminaires devraient être engagées prochainement avec les régulateurs afin d’obtenir l’autorisation d’implémenter à l’avenir cette nouveauté sur les Apple Watch.