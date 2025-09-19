Apple fait le ménage : tous les produits supprimés après l’événement « Awe Dropping »

Chaque année, Apple surprend avec ses nouveautés. Mais, ce que l’on oublie souvent, c’est ce qu’elle retire aussi des produits en silence. Après l’événement Awe Dropping de septembre 2025, la marque à la pomme a décidé de faire de la place dans ses rayons. Plusieurs produits populaires ont été retirés de la vente, marquant la fin d’une époque pour certains modèles emblématiques. Dans ce dossier, nous allons explorer les appareils concernés, comprendre les raisons de ces choix, et voir ce que cela signifie pour les utilisateurs.

La fin des iPhone 15 et 16 Pro : une transition vers le haut de gamme

Apple a officiellement retiré l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus de son catalogue. Ces modèles, lancés en 2023, avaient séduit par leur équilibre entre performance et prix. Toutefois, avec l’arrivée des iPhone 17 et 17 Pro, la marque semble vouloir recentrer son offre sur des modèles plus puissants et mieux équipés.

Les iPhone 16 Pro et 16 Pro Max, pourtant encore jeunes, ont également été supprimés. Leur retrait rapide peut surprendre. Néanmoins, cela s’explique par l’arrivée du 17 Pro, qui propose des améliorations significatives en photo, autonomie et design. Apple préfère éviter la cannibalisation entre ses modèles et mise sur une montée en gamme assumée.

Apple Watch Ultra 2 et Series 10 : une page se tourne

La gamme Apple Watch a elle aussi subi un grand nettoyage. L’Apple Watch Ultra 2, pourtant pensée pour les sportifs et les aventuriers, disparaît au profit d’un nouveau modèle plus léger et plus performant.

La Series 10, qui représentait le cœur de la gamme classique, est également retirée. Elle laisse place à une nouvelle génération plus fine, plus rapide et dotée de capteurs santé plus précis. Ce retrait s’inscrit dans une logique de simplification. En effet, Apple veut éviter la confusion entre les modèles et proposer une gamme plus cohérente. Pour les utilisateurs, cela signifie que les anciennes montres seront bientôt moins bien prises en charge. En particulier, en termes de mises à jour logicielles.

L’Apple Watch SE 2 n’est plus au catalogue

L’Apple Watch SE 2, modèle d’entrée de gamme, est elle aussi supprimée. Ce choix peut sembler étonnant, car elle représentait une option accessible pour ceux qui voulaient une montre connectée sans se ruiner. Cependant, Apple semble vouloir redéfinir son offre « SE » en la rendant plus moderne et plus proche des modèles haut de gamme.

Ce retrait pourrait annoncer l’arrivée d’une nouvelle SE, plus fine, plus rapide et avec des fonctions santé améliorées. En attendant, les utilisateurs devront se tourner vers les modèles plus récents ou chercher les SE 2 chez des revendeurs tiers. Ces derniers proposeront sûrement des réductions intéressantes. Toutefois, il faudra garder en tête que le support officiel d’Apple sera limité dans le temps.

Les AirPods Pro 2 tirent leur révérence

Avec le lancement des AirPods Pro 3, Apple a décidé de retirer les AirPods Pro 2 de son catalogue. Ces écouteurs, très appréciés pour leur qualité sonore et leur réduction de bruit, laissent place à une version plus compacte, plus performante et dotée de capteurs santé.

Les AirPods Pro 2 restent disponibles chez certains revendeurs, souvent à prix réduit. Pour ceux qui cherchent une bonne affaire, c’est le moment idéal pour acheter. Malgré tout, il faut garder en tête que le support logiciel et les réparations officielles prendront fin progressivement. Apple classe effectivement ses produits comme « vintage » après cinq ans, puis « obsolètes » après sept ans. Cela signifie qu’ils ne seront plus réparables dans les Apple Store, et que les pièces détachées ne seront plus disponibles.

Pourquoi Apple retire-t-elle ces produits ?

Apple a toujours eu une stratégie claire : chaque lancement de nouveaux produits s’accompagne d’un retrait des anciens. Cela permet de simplifier la gamme, de réduire les coûts de production et de pousser les utilisateurs vers les nouveautés. C’est aussi une manière de maintenir une image de marque tournée vers l’innovation et la performance.

Ce choix peut frustrer certains utilisateurs, notamment ceux qui viennent d’acheter un modèle récemment retiré. Cependant, ces décisions sont pensées pour optimiser l’expérience globale. En réduisant le nombre de références, Apple peut mieux gérer les mises à jour, le support technique et la compatibilité entre ses appareils.

Que deviennent les produits supprimés ?

Les produits retirés ne disparaissent pas du jour au lendemain. Ils restent disponibles chez des revendeurs tiers, souvent à des prix attractifs. C’est une bonne opportunité pour ceux qui veulent s’équiper sans payer le prix fort. Mais il faut être conscient que ces appareils ne bénéficieront plus des dernières mises à jour, ni du support officiel à long terme.