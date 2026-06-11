Metaphor: ReFantazio débarque enfin sur Nintendo Switch 2, Atlus confirme la date de sortie

Enfin ! Après des mois de demandes insistantes de la communauté Nintendo, l’annonce est enfin tombée. Lors du Nintendo Direct du 9 juin 2026, Atlus a officialisé l’arrivée de Metaphor: ReFantazio sur Nintendo Switch 2. Considéré comme l’un des RPG les plus marquants de ces dernières années, le titre de Studio Zero s’apprête à conquérir un nouveau public sur la dernière console de Nintendo. Et c’est pour cette année !

Lire également : On a enfin la date de sortie d’Elden Ring Tarnished Edition sur Switch 2

L’annonce de Metaphor: ReFantazio sur Switch 2 figurait parmi les surprises du Nintendo Direct. Initialement lancé sur PlayStation, Xbox et PC, le jeu n’avait jusqu’ici jamais été confirmé sur une console Nintendo, malgré les nombreuses sollicitations des fans. Hier, Atlus a donc mis fin aux spéculations en confirmant que le RPG sera disponible le 12 novembre 2026 sur Switch 2. Les joueurs nomades de Nintendo pourront prochainement découvrir l’une des productions les plus ambitieuses du studio derrière plusieurs épisodes cultes de la série Persona.

Pour l’heure, Atlus n’a annoncé aucun contenu inédit ni aucune fonctionnalité exclusive pour cette version Switch 2. Le studio semble avoir privilégié un portage fidèle du jeu original, permettant aux joueurs de profiter de l’aventure dans les mêmes conditions que sur les autres plateformes.

Metaphor: ReFantazio pour les néophytes

Développé par Studio Zero, Metaphor: ReFantazio transporte les joueurs dans le royaume d’Euchronia, plongé dans une crise politique majeure après l’assassinat de son roi. Mais contre toute attente, un mystérieux sortilège déclenche une élection royale ouverte à l’ensemble des habitants du royaume. Il offre donc à n’importe quel citoyen la possibilité de prétendre au trône. Et, ironie du sort, le prince n’est pas disponible…

Le joueur incarne Will, un orphelin issu de la tribu des Elda et l’ami d’enfance du prince d’Euchronia. Accompagné de sa fée Gallica, il entreprend un voyage à travers le continent afin de retrouver le prince héritier. D’ailleurs, ce dernier est victime d’une malédiction qui l’a plongé dans un profond sommeil. Cette quête les conduira à rencontrer des personnages issus de différentes régions et communautés, chacun portant sa propre vision du futur du royaume.

Fidèle à la tradition narrative d’Atlus, le scénario aborde des thèmes politiques et sociaux, tout en développant des liens forts entre les membres du groupe. Les choix, les alliances et les relations tissées au fil de l’aventure occupent une place centrale dans la progression du récit.

Côté gameplay, Metaphor: ReFantazio reprend certains éléments qui ont fait le succès de Persona tout en introduisant plusieurs nouveautés. L’exploration des donjons se déroule en temps réel, permettant aux joueurs d’attaquer directement les ennemis les plus faibles ou de prendre l’avantage avant le début d’un affrontement.

Une fois le combat engagé, le jeu bascule vers un système au tour par tour particulièrement tactique. L’une des principales particularités du titre repose sur les « Archetypes », des pouvoirs qui fonctionnent comme des classes de combat. Cette mécanique offre une grande liberté de personnalisation et encourage les joueurs à expérimenter différentes compositions d’équipe selon les défis rencontrés.

Vous pouvez voir ci-dessous la bande-annonce dévoilée lors du Nintendo Direct d’hier :