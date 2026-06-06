On a enfin la date de sortie d’Elden Ring Tarnished Edition sur Switch 2 !

Le dernier chef-d’œuvre de FromSoftware s’apprête à conquérir la nouvelle console de Nintendo. Après de longs mois d’attente, Nintendo et Bandai Namco ont enfin officialisé sur la date de sortie d’Elden Ring: Tarnished Edition sur Nintendo Switch 2. L’un des RPG les plus acclamés de ces dernières années débarquera donc sur la nouvelle console hybride le 28 août 2026, offrant aux joueurs la possibilité d’explorer l’Entre-terre où qu’ils soient.

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Pas besoin d’un Nintendo Direct pour annoncer la bonne nouvelle, se disait Nintendo. Hier, la firme du plombier italien a annoncé officiellement sur ses réseaux que le très attendu Elden Ring: Tarnished Edition arrivera sur la Switch 2 le 28 août de cette année, soit un an après sa révélation. Cette annonce marque une étape importante pour Nintendo, car le titre de FromSoftware était un des gros arguments de vente de sa console hybride lors de sa sortie en 2025.

Baptisée Tarnished Edition, cette version d’Elden Ring ne se contente pas de proposer le jeu de base. Elle inclura également Shadow of the Erdtree, l’extension majeure sortie après le lancement original du titre. Les joueurs retrouveront ainsi l’intégralité de l’aventure imaginée par FromSoftware, depuis leur éveil en tant que Sans-éclat jusqu’aux affrontements contre les redoutables demi-dieux qui règnent sur l’Entre-terre.

Un AAA sur Switch 2 : un portage particulièrement ambitieux ?

L’annonce de l’arrivée d’Elden Ring sur Switch 2 avait surpris de nombreux observateurs lors de la présentation de la console. Le titre est en effet réputé pour l’ampleur de son monde ouvert, mais surtout par ses exigences en termes de ressources. Le projet a d’ailleurs bénéficié d’un délai supplémentaire afin de permettre aux équipes de développement d’optimiser l’expérience sur le nouveau matériel de Nintendo.

Si les détails techniques complets restent encore secrets, les premières images présentées l’année dernière laissent entrevoir une adaptation fidèle de l’aventure originale. La question des performances reste naturellement au cœur des discussions au sein de la communauté, mais Nintendo et Bandai Namco semblent confiants quant à la qualité du résultat final.

Reste désormais à patienter jusqu’au 28 août 2026 pour voir le rendu final d’Elden Ring sur la Switch 2.