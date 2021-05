L’entreprise spécialisée dans la mobilité Ground K lance la plateforme T-Rise Up

Ground K vient d’annoncer le lancement d’une toute nouvelle solution permettant de faire passer au niveau supérieur les entreprises grâce au système T-Rise Up. L’objectif de ce système d’exploitation est de faciliter la gestion des biens essentiels des entreprises de transport de passagers, mais aussi accélérer la numérisation de ces derniers en créant un environnement leur permettant de fournir de meilleurs services à leurs clients. Découvrez en détail ce nouveau dispositif dans notre article.

T-Rise Up, une solution pour améliorer la vie des entreprises spécialisées dans la mobilité

Ground K, fournisseur de plateforme de transport touristique, vient d’annoncer le lancement de T-Rise Up : « un système de gestion des biens de mobilité basé sur le cloud pour les entreprises et les organisations qui utilisent des véhicules avec chauffeurs en tant que service pour les « clients » ou qui doivent exploiter ou gérer les véhicules« .

Grâce à ce service, les conducteurs vont pouvoir profiter d’une application dédiée permettant de suivre les réservations de véhicules, la répartition et l’état des opérations en temps réel, mais aussi numériser les processus commerciaux des prestataires de services de transport (gestion des clients, état des tarifs, règlement…). Ground K précise aussi que les entreprises pourront aussi « vérifier les informations sur les arrivées et les départs des vols en temps réel, de sorte qu’elles peuvent gérer rapidement et efficacement le transport des clients ». Forgée comme un outil collaboratif, la plateforme permet à l’ensemble des parties concernées (opérateur de transport, conducteur, partenaires et clients) de partager leur travail sans se rencontrer physiquement.

Dans un communiqué, le PDG de Ground K, Dong-won Jang précise : « T-Rise Up gère efficacement les clients, les réservations, les véhicules et les chauffeurs, les actifs des opérateurs de transport, grâce à la technologie en nuage, de sorte que les fournisseurs de services de transport peuvent offrir de meilleurs services à leurs clients. Grâce au canal de communication unifié et à la numérisation des tâches opérationnelles, vous n’aurez plus à perdre de temps, vous pourrez réduire les coûts et vérifier avec précision toutes les informations en temps réel, ce qui facilitera le contrôle de la qualité et l’utilisation efficace des ressources ».