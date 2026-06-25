La HiBattery 4020 offre une solution énergétique fiable et innovante

Hoymiles révolutionne le marché de l’énergie domestique avec le lancement de la HiBattery 4020. Ce nouveau produit, dévoilé lors de « The Unbreakable Night » à Munich, marque une étape clé pour le stockage d’énergie résidentielle. Adapté aux besoins actuels, il promet sécurité, performance et simplicité d’utilisation pour tous les foyers européens.

Présentation de la HiBattery 4020 : une évolution pour l’énergie résidentielle

La gamme HiBattery 4020 représente une avancée majeure dans le domaine des batteries domestiques. Elle propose deux modèles principaux : la HiBattery 4020 X et la HiBattery 4020 AC. Le modèle X s’installe directement sur les panneaux solaires. Il prend en charge jusqu’à 4 000 W grâce à quatre canaux indépendants, parfait pour les toits complexes. Le modèle AC, quant à lui, s’intègre facilement aux installations déjà existantes afin d’apporter immédiatement une capacité de stockage accrue.

Sécurité et performances accrues avec la gamme HiBattery 4020

La sécurité est au cœur de la conception de cette nouvelle batterie. Grâce à des cellules de qualité automobile (LiFePO4) et un système avancé de gestion de batterie, elle garantit une fiabilité totale. Un système d’extinction d’incendie automatique et une protection optimale (indice IP66) assurent tranquillité d’esprit en toutes circonstances. Les batteries sont modulaires : leur capacité évolue de 4 à 16 kWh selon vos besoins. Avec un rendement impressionnant de 96,5 %, elles offrent une alimentation performante pour tous les appareils électroménagers. De plus, leur intelligence artificielle optimise automatiquement l’utilisation de l’énergie, réduisant ainsi les coûts.

Un événement de lancement et des partenariats stratégiques en Europe

L’événement de lancement de la HiBattery 4020 à Munich a rassemblé plus de 180 partenaires européens. De grandes entreprises telles que Tepto et Elektramat ont témoigné de leur confiance envers la gamme. Hoymiles a profité de l’occasion pour renforcer ses partenariats avec 25 clients clés et poser les bases d’une alliance solide en Europe. De plus, la HiBattery 4020 a reçu le prix prestigieux EUPD Innovation Award, soulignant son excellence en matière de sécurité et d’innovation.

En conclusion, la HiBattery 4020 offre une solution innovante, sûre et performante, adaptée aux nouveaux défis énergétiques. Hoymiles confirme ainsi son engagement à fournir des produits durables et à accompagner la transition énergétique des foyers européens. La promesse est claire : une énergie fiable, intelligente et accessible à tous.

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