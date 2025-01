Vantage Markets : succès durables et engagement climatique

L’année s’achève sur une note festive pour Vantage Markets et NEOM McLaren. En effet, ces deux géants célèbrent trois ans de collaboration fructueuse avec une vidéo de vœux festive. De plus, leur partenariat met en lumière des valeurs fortes telles que la durabilité et l’innovation. Ainsi, retour sur les temps forts de cette alliance unique.

Célébration de trois ans de partenariat

Vantage Markets et NEOM McLaren célèbrent avec éclat leur troisième anniversaire. En effet, une vidéo récapitule ce parcours empreint de succès. Depuis leur première course en Arabie Saoudite en 2022, ces partenaires ont, de plus, multiplié les initiatives. Ensemble, ils soulignent l’importance de la durabilité et de l’innovation. Ainsi, cette vidéo reflète clairement leur engagement en faveur du changement positif à travers le sport automobile électrique.

Points forts du partenariat Vantage-NEOM McLaren

Durant ces trois années, plusieurs moments marquants ont émaillé leur collaboration. Premièrement, ils ont lancé le défi « Can’t See, Can’t Hear, Can’t Talk ». Ce challenge a mis en lumière les similitudes entre le trading et la course automobile. Ensuite, ils ont célébré le 15ᵉ anniversaire de Vantage sur les réseaux sociaux. De plus, la Journée internationale de la femme a été l’occasion de promouvoir la diversité. Cristina Gutiérrez, pilote d’exception, a brillé lors de cet événement.

Impact positif sur le changement climatique

Ce partenariat a également pour but de sensibiliser au changement climatique. À travers la série de courses électriques Extreme E, ils affrontent des défis environnementaux de taille. Leur objectif : éduquer le public et montrer qu’une autre façon de vivre est possible. Ils utilisent le sport comme un puissant vecteur de changement. Ian James et Marc Despallieres s’accordent à dire que ce partenariat incarne une vision commune de progrès.

En conclusion, Vantage Markets et NEOM McLaren sont résolument engagés. Leur collaboration, marquée par l’innovation et la solidarité, continue d’inspirer. Ils entrevoient un avenir prometteur plein de nouvelles possibilités. Les deux partenaires s’engagent à poursuivre dans cette voie en créant des opportunités positives pour leur communauté mondiale. Alors, continuons à les suivre pour découvrir les prochains chapitres de leur belle histoire.

