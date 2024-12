Embarquez dans l’ère de l’Innovation avec le OnePlus 13 et les Buds Pro 3 : Une expérience haut de gamme à saisir !

OnePlus n’est pas prêt de lever le pied en cette nouvelle année puisqu’il annonce le lancement de sa série OnePlus 13 ainsi que d’une nouvelle version de ses écouteurs, les OnePlus Buds Pro 3, le 7 janvier 2025. Les nouveaux appareils de OnePlus offrent des expériences utilisateur toujours plus innovantes. Ils se positionnent comme des standards du haut de gamme.

Événement exclusif pour OnePlus 13 au cœur de Paris

La série OnePlus 13 sera dévoilée en avant-première. De plus, la marque organise un événement exclusif à Châtelet-Les-Halles le 9 janvier 2025. Histoire de bien commencer l’année, OnePlus gâte les 20 premiers arrivants avec des Buds Pro 3 gratuits. Et ce n’est pas tout ! En effet, d’autres surprises vous attendent, dont un tirage au sort pour remporter un OnePlus 13.



Un design élégant et des technologies innovantes



Le OnePlus 13 arrive avec une tonne de nouveautés. Tout d’abord, au programme : un design fin et élégant. Ensuite, trois nouvelles couleurs attractives, dont l’Arctic Dawn avec un verre anti-empreintes digitales. De plus, le Midnight Ocean se distingue comme le premier téléphone avec un revêtement en cuir vegan microfibre. Enfin, petit bonus de ce modèle, il détient les certifications IP68 et IP69, gages de sa durabilité.

Le OnePlus 13 est équipé d’un écran ProXDR, premier au monde à être noté A++ par DisplayMate. Avec une résolution 2K et un taux de rafraîchissement variable de 1 à 120 Hz, il garantit une visibilité optimale dans toutes les conditions.

OxygenOS 15 au service de la productivité et de la créativité

Embarquant le nouvel OxygenOS 15, le OnePlus 13 possède des fonctionnalités avancées, basées sur l’intelligence artificielle. En effet, celles-ci rendent plus agiles les interactions quotidiennes, boostent la productivité et stimulent la créativité. Parmi elles, on note notamment l’Intelligent Search, qui facilite la recherche de fichiers locaux, ainsi que les outils de photographie optimisés par l’IA.

La marque a également dévoilé les OnePlus Buds Pro 3 en couleur Sapphire Blue, complétant ainsi cette collection premium. Ils bénéficient d’une fonction de traduction assistée par IA, en collaboration avec la série OnePlus 13, pour favoriser la communication et les tâches professionnelles.

Marquant son 11e anniversaire, cette annonce souligne une nouvelle étape significative pour la marque. Au travers de sa vidéo « All Eyes Ahead », OnePlus reconnait la contribution de sa communauté dans son ascension et son succès durant ces 11 années culminantes d’innovation. Alors, prêt à rejoindre le club des innovateurs avec OnePlus 13 ? Partagez vos impressions et n’hésitez pas à vous rendre à l’événement parisien pour vivre une expérience haut de gamme.