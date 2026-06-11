Révolution Bien-Être : NOOGI promet une posture saine et productive au bureau

La start-up NOOGI ambitionne de révolutionner le bien-être au bureau en fusionnant mobilier ergonomique et intelligence artificielle. En effet, connue pour ses sièges innovants, la jeune pousse sud-coréenne prépare sa grande démonstration à VIVATECH 2026, le rendez-vous incontournable des technologies à Paris.

NOOGI, une chaise connectée plus intelligente que jamais

Au cœur de l’innovation NOOGI, on retrouve une volonté claire : transformer nos heures assises en véritables indicateurs santé. À l’origine de la marque, Junghoon Shin, ancien patient souffrant de douleurs chroniques au dos, a développé la technologie pour répondre à un besoin vital. Résultat ? Une chaise dotée d’un siège en 4 parties et d’un dossier en 2 parties, capables de réduire la fatigue musculaire de 55%.

Grâce à ses brevetages internationaux (Suisse, Allemagne, Corée du Sud) et à une validation scientifique, NOOGI s’impose déjà comme l’une des références mondiales. La marque a récemment brillé lors des Jeux olympiques de Paris 2024 avec une présence remarquée au Printemps. Preuve de son ancrage français !

Intelligence artificielle et calibration du corps

L’atout majeur de NOOGI ? L’intégration d’une analyse posturale en temps réel grâce à l’IA. Six typologies de postures sont reconnues, tandis qu’un système de “Body Calibration” ajuste précisément l’assise à la morphologie de l’utilisateur. Les capteurs suivent en direct l’angle du bassin, la courbure vertébrale et l’équilibre global du corps. La chaise s’adapte alors, guidant vers la posture la plus saine selon des données objectives.

Ce dispositif vise avant tout les professionnels de bureau de 30 à 40 ans, exposés aux risques du télétravail et de la sédentarité. Mais NOOGI ne s’arrête pas là. L’objectif est clair : devenir une plateforme smart healthcare adaptée à tous, en s’appuyant sur un solide réseau de distribution et de partenaires investisseurs internationaux, notamment en France et au Japon.

Lancement de la N’Signature et ambitions mondiales

Dès le troisième trimestre 2026, NOOGI lancera son modèle standard N’Signature sur le marché européen, puis déploiera des tests pour son module de service « smart IoT » en fin d’année. Ainsi, avec ces produits, la marque compte bien convaincre les acteurs majeurs du secteur du mobilier et de la santé connectée.

Comme le résume parfaitement l’un des responsables de NOOGI : « Une chaise ne doit plus être un simple objet passif ; elle doit protéger notre bien-être pendant des heures de concentration. »

Que pensez-vous de cette fusion entre technologie, design et santé ? Partagez vos avis ou expériences en commentaires et n’hésitez pas à relayer cet article à vos collègues qui passent (trop) de temps assis !