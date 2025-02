McIntosh DS200 : une révolution audio qui sublime vos sens

McIntosh, le célèbre constructeur américain, frappe fort avec son dernier produit, le lecteur réseau/DAC McIntosh DS200. Cette innovation est une aubaine pour tous ceux possédant des amplificateurs McIntosh dépourvus de fonctions réseau. Le DS200 se positionne comme le partenaire idéal, apportant une solution moderne et ouverte à ces équipements.

Une connectivité riche et variée

Le McIntosh DS200 ne se contente pas d’être un simple lecteur réseau; il intègre les protocoles réseau les plus largement utilisés, tels qu’AirPlay 2, Wi-Fi ac, ChromeCast intégré et Bluetooth 5.0 APT-X. En plus, il prend en charge Spotify Connect, Tidal Connect et même Google Assistant. De plus, grâce aux certifications Roon Ready et Roon Tested, il assure une compatibilité parfaite avec de nombreuses configurations audiovisuelles modernes.

Le DS200 ne se limite pas à la simple lecture réseau et peut endosser le rôle de pré-amplificateur. Pour cela, il suffit de l’associer uniquement à des sources numériques, activant ainsi le mode de sortie variable. Sa qualité audio est également remarquable grâce à un DAC huit canaux fonctionnant à 384 kHz/32 bits et DSD 22,4 MHz.

Une connectique généreuse et polyvalente

Côté connectique, le McIntosh DS200 impressionne par sa polyvalence. Il dispose de huit entrées numériques, dont deux optiques et deux coaxiales. On trouve aussi une USB-B asynchrone, un port Ethernet, une HDMI ARC et une AES/EBU. Quant aux sorties, on retrouve une stéréo XLR et une stéréo RCA. Cela offre une large flexibilité pour la connexion avec d’autres équipements.

Les amateurs apprécieront aussi les touches supplémentaires, comme une prise RS-232 C, un port data in et divers ports de contrôle. Enfin, les pistes Dolby et DTS passent par le connecteur HDMI. Elles sont ensuite downmixées en stéréo pour assurer une compatibilité optimale.

Esthétiquement, le DS200 ne déroge pas à la règle McIntosh avec sa façade en verre noir, ses boutons rotatifs élégants et son logo illuminé, perpétuant l’esthétisme intemporel de la marque.

Le McIntosh DS200 sera disponible en mars, au prix indicatif de 5 990 euros. Cette nouveauté s’annonce comme un incontournable pour les audiophiles exigeants. Partagez avec nous vos pensées sur cet appareil : marquera-t-il une évolution significative dans votre installation audio ?