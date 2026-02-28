Caen 1936 : Une renaissance émouvante grâce à Unreal Engine

Cadomus, l’association caennaise passionnée d’histoire, invite les habitants et curieux du patrimoine à un incroyable voyage dans le temps avec Caen 1936. Ce projet inédit redonne vie à la ville avant sa destruction lors de la Seconde Guerre mondiale. Il le fait grâce à une reconstruction 3D ultra-réaliste, alimentée par des milliers d’archives.

Caen ressuscitée, quartier par quartier

En collaboration avec des historiens et des archivistes, l’équipe de Cadomus s’est lancée dans une aventure unique : reconstituer Caen telle qu’elle était en 1936. Pour cela, ils ont scruté, analysé et croisé entre 40 000 et 50 000 pièces d’archives : cartes postales jaunies, plans d’architectes, photographies oubliées et vues aériennes. L’objectif ? Offrir un regard neuf sur l’architecture, la vie et l’ambiance de l’époque, quartier après quartier. Ceci, à travers des films d’animation accessibles à tous.

L’association va plus loin que la simple documentation. Chaque secteur de la ville reprend vie grâce au moteur de jeu vidéo Unreal Engine, technologie phare de l’industrie vidéoludique. Grâce à elle, textures, lumières et ambiances urbaines se modélisent d’un simple clic — ou presque ! « Reconstituer Caen en 1936, c’est un travail de méthode autant que de patrimoine : on croise des milliers de sources, on reconstruit ce qui est certain, et on explicite ce qui relève de l’hypothèse. Ensuite, tout est intégré dans Unreal Engine 5 pour itérer vite, gérer l’éclairage temps réel et construire une ville cohérente, plan par plan, sans perdre le lien avec les archives », précise Axel Tillier, chef du projet 3D.

Transparent, ludique et éducatif

Loin de la fiction pure, Caen 1936 mise sur la transparence historique. L’équipe distingue ainsi ce qui est prouvé de ce qui relève de la reconstitution plausible, en s’appuyant sur les ressources des Archives départementales du Calvados, réputées pour leur richesse. Au premier plan, on retrouve donc des bâtiments fidèlement reconstitués. À l’arrière-plan, l’expérience privilégie la cohérence visuelle pour plonger les spectateurs dans une ambiance exacte sans recréer chaque détail lointain.

Le projet, soutenu par la ville et des mécènes, s’élargit à de nouveaux secteurs et propose déjà un premier volet en ligne sur YouTube. Il se concentrera bientôt sur le théâtre de Caen. Par ailleurs, il portera aussi sur d’autres lieux emblématiques.

À vous de faire revivre Caen

La belle aventure de Caen 1936 n’existerait pas sans le soutien de tous. Cadomus, reconnue d’intérêt général, lance un appel aux dons pour continuer à faire revivre le patrimoine de Caen et partager ces films gratuitement. Entreprises et particuliers bénéficient d’avantages fiscaux. Pour soutenir ce projet et découvrir la ville comme jamais auparavant, rendez-vous sur le site officiel.

Alors, que pensez-vous de ce voyage virtuel dans le passé ? Avez-vous envie de visiter Caen avant-guerre, ou de partager ce projet autour de vous ? Dites-le-nous en commentaire et faites tourner l’info !