LG G6 et W6 : la nouvelle génération OLED 2026

L’année 2026 marque une étape importante pour LG. Le fabricant a effectivement présenté ses nouveaux téléviseurs OLED G6 et W6 au CES de Las Vegas. Ces modèles reposent sur une dalle Hyper Radiant OLED. Il s’agit d’une technologie pensée pour offrir une luminosité nettement supérieure à celle des générations précédentes. Avec un design affiné et un processeur Alpha 11 Gen 3, LG vise à séduire les amateurs de cinéma et de jeux vidéo en quête d’une expérience visuelle immersive et fluide.

Les nouveaux téléviseurs LG intègrent une dalle Hyper Radiant pour plus de luminosité

La principale nouveauté des LG G6 et W6 réside dans l’intégration de la dalle Hyper Radiant OLED. Cette technologie permet d’atteindre une luminosité jusqu’à 3,9 fois supérieure aux modèles de la série B. Cela améliore ainsi le rendu des contenus HDR et la visibilité dans les environnements lumineux. Les couleurs gagnent en intensité et les contrastes restent parfaitement maîtrisés.

Par ailleurs, le modèle G6 se distingue par une compatibilité avancée avec les formats Dolby Vision HDR et par un taux de rafraîchissement pouvant atteindre 165 Hz, idéal pour les joueurs exigeants. Grâce à la prise en charge de technologies comme AMD FreeSync Premium Pro et Nvidia G-Sync, les téléviseurs garantissent une fluidité optimale, sans déchirures ni saccades.

Un design raffiné et des innovations pour le salon connecté

Au-delà de la performance visuelle, LG mise sur un design toujours plus élégant. Le W6 adopte un format ultra‑fin, pensé pour se fondre dans le décor, avec une Zero Connect Box permettant de réduire les câbles visibles. Cette approche minimaliste s’adresse aux utilisateurs qui souhaitent un téléviseur discret mais performant, capable de s’intégrer harmonieusement dans un intérieur moderne.

En outre, le processeur Alpha 11 Gen 3, présent sur les deux modèles, optimise le traitement des images et l’upscaling des contenus. Il améliore également la gestion des applications connectées. Cela rend ainsi la navigation plus rapide et permet une meilleure compatibilité avec les services de streaming.