Mauvaise nouvelle pour les utilisateurs d’iPhone 11 Pro et iPhone 8 Plus !

Apple vient d’annoncer une décision qui risque de décevoir de nombreux utilisateurs fidèles. Les iPhone 11 Pro et iPhone 8 Plus, encore largement utilisés, ne bénéficieront plus de mises à jour logicielles ni de correctifs de sécurité. Explications.

Les iPhone 11 Pro et 8 Plus deviennent « vintage »

Chaque année, Apple met à jour sa liste de produits dits « vintage » ou « obsolètes ». En ce début 2026, l’iPhone 11 Pro et l’iPhone 8 Plus rejoignent cette catégorie. Concrètement, ces modèles ne recevront plus de mises à jour iOS, ni même de correctifs de sécurité. Pour les utilisateurs, cela représente un risque accru face aux failles de sécurité et aux nouvelles menaces numériques.

Cette décision s’explique par la politique d’Apple. En effet, après environ cinq ans de commercialisation, les appareils sont considérés comme anciens. Le constructeur encourage ainsi ses clients à passer à des modèles plus récents, compatibles avec les dernières versions d’iOS et offrant des performances optimisées. Néanmoins, pour ceux qui utilisent encore ces smartphones au quotidien, leur expérience d’utilisation en prendra un coup.

Quels sont les impacts pour les utilisateurs concernés ?

La fin du support officiel signifie que les iPhone 11 Pro et 8 Plus ne pourront plus profiter des nouveautés logicielles. Les applications risquent progressivement de perdre leur compatibilité. De plus, certaines fonctionnalités modernes ne seront plus accessibles. Par ailleurs, en cas de panne, les réparations officielles deviennent incertaines, car Apple ne garantit plus la disponibilité des pièces détachées.

Pour les utilisateurs, deux options s’imposent. La première est de continuer à utiliser leur appareil en prenant le risque de failles de sécurité. Quant à la seconde, elle consiste à investir dans un modèle plus récent. Les spécialistes recommandent de privilégier un iPhone compatible avec les futures mises à jour iOS afin de garantir une meilleure sécurité et une expérience fluide.