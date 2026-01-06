Xiaomi introduit un système mécanique pour sécuriser ses portières

L’accident dramatique survenu en 2025 avec une berline électrique Xiaomi SU7 a profondément marqué l’opinion publique. Le conducteur, piégé dans son véhicule, n’avait pas pu être secouru à temps à cause de portières électroniques défaillantes. Face à cette tragédie et aux critiques qui ont suivi, Xiaomi a décidé de revoir entièrement son approche en matière de sécurité.

Xiaomi montre qu’elle tire des leçons du passé

Avec son nouveau SUV YU7, la marque chinoise a présenté une solution simple mais efficace. Il s’agit d’un mécanisme purement mécanique permettant d’ouvrir les portières même si l’électronique est hors service. Ce dispositif, qualifié de « low-tech » par Lei Jun, PDG de Xiaomi, garantit une sortie d’urgence dans toutes les situations. L’objectif serait de restaurer la confiance des utilisateurs et montrer que la sécurité prime sur la sophistication technologique.

Dorénavant, le Xiaomi YU7 intègrera plusieurs niveaux de sécurité pour éviter qu’un accident ne se transforme en drame. Les portières disposent de câbles mécaniques accessibles depuis l’intérieur, mais aussi d’un accès extérieur d’urgence. En cas de panne totale, une batterie dédiée assure le fonctionnement minimal nécessaire pour déverrouiller les portes.

Cette approche montre que la marque ne se contente plus de l’électronique, souvent critiquée pour sa fragilité en situation extrême. Elle mise sur une combinaison de solutions mécaniques et électriques afin de garantir que les occupants puissent toujours sortir du véhicule.

Une réponse aux inquiétudes des consommateurs

La présentation de ce système intervient dans un contexte où les voitures électriques sont scrutées de près par les autorités et les utilisateurs. En effet, les incidents liés aux portières électroniques ont alimenté la méfiance. Par conséquent, Xiaomi devait réagir pour préserver son image. En offrant une solution simple et rassurante, la marque espère convaincre que ses véhicules sont désormais plus sûrs.

Au-delà de l’innovation technique, Xiaomi cherche également à se positionner comme un acteur responsable dans l’industrie automobile. En mettant en avant la sécurité plutôt que la seule performance, la marque montre qu’elle écoute ses clients et adapte ses modèles aux besoins réels. Ce virage pourrait renforcer sa crédibilité et lui permettre de s’imposer durablement sur le marché des voitures électriques.