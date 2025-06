Optix propulse la réalité augmentée grâce à des innovations majeures

Le monde de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle évolue rapidement. Cette année, la société Optix s’impose sur la scène internationale. Elle présente des innovations technologiques d’envergure lors de grands salons en Europe et aux États-Unis. Son objectif est simple : proposer des produits optiques performants et adaptés aux besoins du marché.

Optix dévoile ses innovations optiques en réalité augmentée et virtuelle

Optix met en avant deux solutions phares. Le premier est le guide d’ondes EPIC 50 pour lunettes de réalité augmentée. Il offre un large champ de vision à 50° et une luminosité impressionnante de 7 000 nits. Le second, le module Pancake VR 8K, garantit une netteté exceptionnelle et un contraste élevé. Sa définition 8K et son champ de vision à 115° le rendent unique. Ces avancées permettent une expérience visuelle immersive inédite, aussi bien pour les applications professionnelles que pour le grand public.

L’expansion mondiale d’Optix à travers les grands salons technologiques

En juin, Optix participe à trois salons majeurs : AWE USA en Californie, Viva Technology à Paris et Laser World of Photonics à Munich. Cette stratégie vise à renforcer sa présence en Europe et en Amérique du Nord. Sur ces marchés, la société cible autant les fabricants que les entreprises de haute technologie. Elle se positionne ainsi comme un partenaire de choix, fiable et flexible, dans l’écosystème mondial des technologies immersives.

Des avancées pour les lunettes intelligentes et casques VR 8K

La réalité virtuelle bénéficie des modules de suivi oculaire et de rendu fovéal développés par Optix. Leur but : réduire la charge sur les processeurs graphiques et maintenir la fidélité de l’image. En parallèle, les dernières versions du guide d’ondes EPIC 50 accélèrent la production de lunettes intelligentes accessibles au marché de masse. Cette dynamique s’inscrit dans la vision d’Optix : proposer des produits à la fois innovants et disponibles à grande échelle.

Grâce à ses avancées, Optix s’affiche comme un acteur clé du secteur optique mondial. Son engagement envers la performance, la fiabilité et l’innovation répond aux attentes des entreprises et des utilisateurs. En misant sur l’Europe et l’Amérique du Nord, Optix consolide sa place dans la chaîne d’approvisionnement internationale des technologies immersives. Il ne fait aucun doute que la marque continuera à surprendre le marché avec des solutions toujours plus performantes.

